Universiadi, 284 bus per il trasporto di delegati e media.

È stato firmato negli uffici della struttura commissariale alla Mostra d’Oltremare di Napoli il contratto con SEL, Sport & Events Logistics, la società che si è aggiudicata il bando di gara per il servizio di trasporto con bus degli atleti e dei loro accompagnatori che parteciperanno all’Universiade Napoli 2019.

Il contratto prevede la fornitura dei servizi di trasporto con autobus, per un totale di 284 mezzi, per il trasferimento degli atleti di sport individuali tra il Villaggio atleti e gli impianti di allenamento e gara dislocati sul territorio della Campania; per il trasporto degli atleti di sport a squadra con assegnazione di bus dedicati; per il collegamento tra i 7 Villaggi atleti dislocati sul territorio regionale, e servizi di trasporto aggiuntivi dedicati agli arrivi e alle partenze, nonché per le cerimonie di apertura e chiusura oltre al trasporto degli atleti spettatori.

I 284 autobus saranno utilizzati per gestire il servizio di trasporto in tutta la Campania degli accreditati: delegazioni atleti, atleti spettatori, giudici di gara e personale dei media, per tutta la durata dell’evento: dal 26 giugno, un giorno prima l’apertura dei Villaggi Atleti prevista per il 27 giugno, fino al 16 luglio, giorno di chiusura dei villaggi.

La gestione della movimentazione di tutti i clienti trasportati tramite bus sarà coordinata da una centrale operativa centralizzata.