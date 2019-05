Universiadi, accordo con il Centro di Giustizia Minorile, Sibilio sogna una medaglia nel’atletica, gli appuntamenti del fine settimana.

Firmato questa mattina un protocollo d’intesa tra l’Universiade e il Centro per la Giustizia minorile della Campania per coordinare e realizzare percorsi mirati al coinvolgimento e alla partecipazione dei minori dell’area penale agli eventi sportivi dell’Universiade Napoli 2019.

In particolare sarà consentito ai minori dell’area penale di partecipare, con accompagnatori, alla cerimonia di apertura delle Universiadi il 3 luglio allo Stadio San Paolo e di assistere ad alcune gare e allenamenti nei diversi impianti sportivi della regione in cui si svolgeranno le gare dal 3 al 14 luglio.

“Ci è sembrato doveroso coinvolgere nella manifestazione anche i ragazzi detenuti per promuovere la cultura e i valori dello sport, come possibilità di riscatto e recupero” ha dichiarato il Commissario straordinario Gianluca Basile. A tal proposito gli Ambassador di Universiade, Massimiliano Rosolino e Patrizio Oliva, incontreranno i ragazzi degli Istituti Penali Minorili di Nisida a Napoli e di Airola a Benevento per raccontare la loro esperienza da campioni che possa essere da esempio in vista del loro reinserimento sociale.

“La firma di oggi segna una svolta nelle Politiche di comunità – ha commentato Maria Gemmabella, Dirigente del Centro per la Giustizia minorile della Campania. – Finalmente anche i ragazzi dell’area penale partecipano come gli altri coetanei ad un evento sportivo di livello internazionale. All’insegna dello sport, nelle sue varie discipline, per la scoperta dei diversi talenti di ciascuno dei nostri giovani”.

Vincere l’oro all’Universiade Napoli 2019. È il sogno nascosto del ventenne napoletano Alessandro Sibilio, che esattamente un anno fa a Tampere, in Finlandia, ha conquistato il titolo di campione del mondo nella staffetta 4×400, dopo due titoli vinti agli Europei under 18 ai Giochi Sportivi Studenteschi del 2016. Tesserato con il Gruppo sportivo Fiamme Gialle, Sibilio studia ingegneria meccanica all’Università degli Studi di Napoli Federico II.

“Sono scaramantico – dice – per cui prima di pensare alla Finale il mio obiettivo all’Universiade è di fare una bella gara. Sarà un’emozione entrare nello stadio San Paolo rinnovato, dove mi sono allenato per molti anni prima di passare al Cus Napoli, e gareggiare sulla nuova pista d’atletica. Speriamo ci siano tantissimi spettatori a supportarci. L’Universiade è una grande opportunità per Napoli: la città ha bisogno di una rivalsa anche sportiva, importantissima per il futuro di noi giovani”.

Appuntamento con il magico mondo dello sport e dell’Universiade Napoli 2019 domani 31 maggio alle ore 10 presso l’Auditorium del liceo scientifico ‘Francesco Severi’ di Salerno. Sarà la pluricampionessa Olimpica e Mondiale Manuela Di Centa, coordinatrice dei rapporti istituzionali della 30^ Summer Universiade, ad illustrare il programma della manifestazione. L’incontro si avvarrà inoltre delle testimonianze dei dirigenti ARU e CUSI, Bruno Iovino e Michele Di Ruocco. Prevista la presenza del Prefetto Francesco Russo e del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Concluderà i lavori il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

A Caserta, sempre nella giornata di domani, presso il campo “El Alamein” della Brigata Bersaglieri Garibaldi in via Laviano, alla presenza del Comandante, Generale Diodato Abagnara, sono in programma, dalle ore 9 alle 14, le finali della Festa regionale “Sport in …Comune”, evento promosso dal Coni Campania, con la partecipazione di oltre 1000 ragazzi provenienti da una sessantina di Comuni della Campania. Nello spazio Napoli 2019 sarà possibile ritirare gadget e ricevere informazioni sul programma dell’Universiade.

Sabato 1 giugno alla Mostra d’Oltremare, scatta l’appuntamento con Road To Napoli 2019, evento che presenterà il lavoro del comitato organizzatore nella preparazione della manifestazione. Alle ore 10.30, con l’avvio dei lavori, previsti gli interventi del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del Commissario Straordinario Gianluca Basile, del Presidente del Comitato Regionale del Volontariato di Protezione di Civile, Carmine De Pascale. Nell’occasione il presidente della Federazione di Taekwondo, Angelo Cito, consegnerà al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, una cintura nera, il riconoscimento più alto nella disciplina olimpica. Il programma di Road To Napoli proseguirà fino alle 18 con Sport In Mostra: le federazioni di basket, rugby, tennis tavolo, taekwondo, judo, tiro con l’arco, tiro a segno e pallavolo svolgeranno attività dimostrative all’interno di aree appositamente allestite alla Mostra.

Sempre nella giornata di sabato, dalle 12, allo stadio San Paolo la Balich Worldwide Shows, offrirà la possibilità, agli operatori dell’informazione, di assistere ad alcuni dei preparativi della grande Cerimonia d’Inaugurazione della 30ma Summer Universiade in programma il 3 luglio.