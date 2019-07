Universiadi, accordo per trasporto disabili. Le iniziative a Casoria. Gli atleti del tiro a segno a caccia di medaglie.

Il Commissario Straordinario per l’Universiade Napoli 2019 ha firmato un accordo con l’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (U.N.I.T.A.L.S.I.).

Con questa firma U.N.I.T.A.L.S.I. ha messo a disposizione le proprie competenze e professionalità nell’ambito dell’accoglienza e dell’assistenza delle persone diversamente abili. Si impegna, quindi, a formare i volontari dell’Universiade e a dedicare accoglienza presso alcune venue dell’evento e a dare assistenza e cura di esigenze di natura non medica e/o specialistica all’ingresso delle strutture interessate dall’evento.

Il Comune di Casoria, in occasione della 30^ Summer Universiade, che si terrà a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio, promuove con le associazioni sportive e culturali del territorio una serie di iniziative aperte alla partecipazione della cittadinanza, che si terranno domani 30 giugno. A partire dalle 18, in via Pio XII e in via Benedetto Croce, sono in programma giochi ed esibizioni. Per l’occasione sarà garantita l’apertura straordinaria del Museo di Arte Contemporanea CAM, che annovera nella sua collezione permanente circa 1200 opere provenienti da 80 Paesi diversi, e della biblioteca comunale “Mons. M. Piscopo”. Il 7 luglio, invece, l’associazione ‘Casoria Terra dei Santi’ garantirà l’apertura straordinaria del “Percorso Casoria Terra dei Santi”, atteso che la Città si connota per la presenza di tre santi ed una prossima beata, con la processione delle reliquie sacre presso la Basilica di San Mauro, la messa ed una visita guidata alle urne e presso il Museo San Ludovico.

Casoria ospita tre impianti dell’Universiade – il Palacasoria, la Piscina comunale e lo stadio San Mauro – dove si disputeranno gare e allenamenti di 3 delle 18 discipline sportive iscritte alla manifestazione: taekwondo, pallanuoto e calcio. Al Palacasoria si terranno, dal 7 al 13 luglio, tutte le gare e le finali del taekwondo. Alla Piscina comunale diverse gare di pallanuoto, dal 2 al 5 e dal 7 all’11 luglio. Mentre lo stadio San Mauro, dal 2 all’11 luglio, ospita le gare di calcio. Si comincia il 2 luglio, ore 18, con Irlanda-Brasile.

A rappresentare i colori azzurri nel tiro a segno alla 30^ Summer Universiade Napoli 2019, selezionati dai due direttori tecnici Albano Pera e Andrea Benelli, ci saranno 4 atleti: Fiammetta Rossi e Simone D’Ambrosio per la specialità ‘Trap’, e Chiara Di Marziantonio e Alessio Levato per lo ‘Skeet’. Giocherà in casa il napoletano Simone d’Ambrosio, bronzo al Mondiale universitario di Kuala Lumpur in Malesia nel 2018 e, nello stesso anno, oro nella Emirates Green Cup. Chiara Di Marziantonio arriva invece da Cerveteri e, dal Mondiale universitario in Malesia, è tornata in Italia con un argento conquistato nella finale di Skeet femminile. Fiammetta Rossi, ventiquattrenne di Foligno e studentessa di Giurisprudenza, nella stessa competizione mondiale ha portato a casa due ori: uno, vinto nella gara Trap donne individuale, l’altro nella gara a squadre. Altra promessa del tiro a segno azzurro è Alessio Levato, appena ventiduenne, di Pomezia, in soli tre anni, dal 2015 al 2018, è passato dalla “Terza Categoria” alla massima categoria “Eccellenza”. Nella gara del “Gran Premio Interforze FF.OO e CDS” delle Fiamme Oro, si è classificato primo nella sessione a squadre e primo assoluto nel singolo.

Le gare di tiro a segno a Napoli 2019 si terranno dal 3 al 9 luglio presso il Padiglione 3 della Mostra d’Oltremare. Il tiro a segno fece la prima comparsa tra le discipline dell’Universiade a Bangkok nel 2007. Non era presente invece nella scorsa edizione a Taipei; il Cusi ha scelto per Napoli 2019 di inserire nuovamente il tiro a segno nel programma delle Universiadi.