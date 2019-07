Universiadi, il francobollo di Poste Italiane, l’omeggio della Maison Cilento. Partnership con UniPegaso.

Poste Italiane ha annunciato che il Ministero dello Sviluppo economico emetterà il giorno 3 luglio 2019 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla 30^ Summer Universiade Napoli 2019.

Il francobollo – ne verranno emessi 400mila – del valore di 3,90 euro, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, riproduce il logo dei Giochi Universitari che si svolgeranno a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio. L’immagine del francobollo rimanda al Vesuvio, uno dei simboli universalmente riconosciuti di Napoli. La sua forma, perfettamente in linea con il concetto di vulcano nell’immaginario collettivo, ha permesso di tradurlo in un simbolo: il vulcano dormiente è stato così “rimodellato” in cinque percorsi cromatici, i cui colori sono riconducibili al mondo dello sport olimpico e, successivamente, alle Universiadi. Le linee colorate corrono verso la cima disegnando un circuito immaginario per gli atleti, con tutto il significato culturale che il simbolo racchiude. Le linee che si incontrano in alto si concludono con un soffio di fumo multicolore che simboleggiano il coinvolgimento di diverse persone con un unico obiettivo: contribuire allo sviluppo, al progresso, alla solidarietà e alla convivenza pacifica dei popoli.

La Maison Cilento 1780 lancia una limited edition di cravatte e foulard dedicata all’Universiade Napoli 2019. La firma esclusiva di sartoria partenopea ha scelto di rendere omaggio a questo importante evento sportivo internazionale, che rappresenta i tre concetti di Università, Sport e Universalità, attraverso una collezione esclusiva, originale e raffinata di cravatte sette pieghe e foulard sui quali è disegnato il logo della Universiade.

“È un motivo di grande soddisfazione per me rendere omaggio con una esclusiva linea di cravatte e foulard ad un appuntamento unico ed internazionale come la Universiade che unisce due realtà importanti quali lo sport e l’università – sottolinea Ugo Cilento. Questa nuova collezione, che ho fortemente voluto, ha come obiettivo quello di valorizzare gli eventi made in Italy e sostenere in particolare due delle eccellenze del nostro Paese”. Questa mattina l’omaggio al Commissario straordinario dell’Universiade Gianluca Basile. “Spero di poter omaggiare anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che stasera partecipa alla Cerimonia di Inaugurazione”.

“Le Universiadi sono un’occasione irripetibile per diffondere valori quali identità, costruzione comune, bellezza, creatività, impegno e dedizione, tramite esperienze condivise tra decine di migliaia di giovani atleti.”

Così Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso, ha spiegato lo spirito della partnership con la 30^ Summer Universiade Napoli 2019.

L’ateneo infatti affianca la manifestazione in qualità di partner, attraverso iniziative a supporto delle attività di accoglienza alle squadre. In particolare, sono stati distribuiti agli oltre 9600 partecipanti e a tutti i componenti dello staff zainetti con i loghi dell’Universiade e dell’Università Telematica Pegaso.

“Desidero – aggiunge Danilo Iervolino – augurare a tutti gli sportivi in gara di raggiungere traguardi sempre più alti, non solo nelle discipline agonistiche ma soprattutto nello studio e nella vita. Un in bocca al lupo particolare va agli atleti dell’Università Telematica Pegaso, che seguiremo con partecipazione e affetto”.