Universiadi, la nuotatrice Ilaria Cusinato portabandiera. Le gare entrano nel vivo.

Sarà Ilaria Cusinato, punta di diamante della Nazionale di Nuoto, la portabandiera della delegazione italiana che sfilerà questa sera allo Stadio San Paolo per la Cerimonia di apertura della 30^ SummerUniversiade.

“Sono onorata di essere stata scelta come portabandiera, non me l’aspettavo e sicuramente sarà un’emozione unica – spiega laCusinato – Faccio un in bocca al lupo a tutti gli atleti che gareggeranno qui all’Universiade di Napoli e speriamo che, come azzurri, faremo bella figura”.

20 anni, argento agli Europei di Glasgow nei 200 e 400 misti, la nuotatrice veneta è tra le atlete italiane più attese all’Universiade Napoli 2019. Già detentrice del record italiano nei 200 misti, laCusinato, anche in preparazione dei Mondiali di nuoto previsti a luglio di Gwangju, concorrerà nei 200 e 400 misti e nei 400 farfalla. Ilaria Cusinato guiderà la delegazione azzurra composta da 415 persone di cui 303 atleti che gareggeranno nelle 18 discipline rappresentate ai Giochi.

La prima palla a due alla ricerca del podio. Domani, ore 20, al PalaDelMauro di Avellino esordisce la nazionale italiana maschile di pallacanestro contro il Canada, considerato tra le favorite alla vittoria finale della 30^ Summer Universiade. In tribuna per tifare gli azzurri guidati dal commissario tecnico Andrea Paccariè ci sarà anche il presidente della FIP, Gianni Petrucci: “Desidero rivolgere i complimenti al comitato organizzatore, alla Regione Campania, ai sindaci del territorio, a chi ha investito per realizzare questo miracolo. L’Universiade è un evento mondiale e gli impianti messi a nuovo dall’organizzazione regaleranno un futuro al basket campano e italiano”. Per il Presidente Petrucci “il torneo potrebbe regalare sorprese, certo Stati Uniti e Canada sono un passo avanti a tutti ma siamo la squadra di casa e per questo abbiamo l’obbligo di onorare la maglia Azzurra. Intanto – conclude il Presidente della Fip – una grande vittoria è stata già ottenuta: il grande successo della Campania”.

Domani entra nel vivo l’Universiade con un programma che tocca dieci competizioni e tanti azzurri in gara. Alle ore 18 alla Piscina Scandone c’è il nuoto: dai 400 stile con Matteo Ciampi e Mattia Zuin ai 50 delfino con Federica Greco, poi i 100 dorso con Emanuel Turchi e Luca Mencarini, sino al clou nei 400 misti con Ilaria Cusinato, la portabandiera della cerimonia di apertura dell’Universiade e Carlotta Toni; nei 100 rana, Federico Poggio e Alessandro Pinzuti, nei 200 dorso Letizia Paruscio, nei 50 delfino Daniele D’Angelo, nella 4×100 stile libero femminile, Paola Biagioli e Gioelemaria Origlia, Giulia Verona, Aglaia Pezzato, nella 4×100 stile maschile, Ivano Vendrame, Alessandro Bori, Davide Nardini, Giovanni Izzo.

Al via anche la scherma, alle ore 9 al PalaCus di Fisciano, con la spada femminile: le azzurre in pedana saranno Eleonora De Marchi, Nicol Foietta, Roberta Merzani, mentre nella sciabola maschile ci sono il napoletano Dario Cavaliere, poi Francesco D’Armiento, Matteo Neri. Alle 10 inizia il torneo di tiro a segno con zaino a Durazzano e allo stesso orario c’è il tennistavolo al PalaTrincone di Pozzuoli con gli azzurri Alessandro Di Marino, Maurizio Massarelli, Alessandro Guarnieri, nel femminile Le Thi Hong Loan, Chiara Colantoni e Veronica Mosconi.

Infine, allo Stadio Vigorito di Benevento, alle ore 21, scende in campo la nazionale italiana di calcio femminile contro gli Stati Uniti, assoluti favoriti per la medaglia d’oro nel torneo.

Per assistere alle gare è possibile acquistare i biglietti oltre che nei punti vendita autorizzati o negli impianti, anche sulla piattaforma online https://www.universiade2019napoli.it/info-tickets/