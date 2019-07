Universiadi, le nazionali degli sport di squadra verso la zona medaglie. Le ragazze della pallavolo in finale, ragazzi e ragazze della pallanuoto in semifinale, nelle prime 4 anche i ragazzi di Arrigoni.

Un successo di squadra. Le nazionali italiane degli sport a squadre hanno sinora prodotto spettacolo e risultati a Napoli 2019. Solo il basket maschile non partecipa alla festa medaglie. Davanti a tutti, prima della classe, c’è la nazionale di pallavolo femminile che domani alle 20 al PalaSele di Eboli contro la Russia si gioca in banda un posto nella storia dell’Universiade.

“Spero in un PalaSele pieno, con tanta gente a darci la carica, come solo il pubblico del Sud sa fare – rivela il commissario tecnico dell’Italia, Marco Paglialunga – la Russia è forte, imponente a muro, abbiamo bisogno delle nostre certezze tecniche e di un ambiente caldo”. Oltre al volley rosa, stanno scrivendo una pagina di storia all’Universiade anche il Settebello e il Setterosa, entrambe in semifinale. La nazionale maschile ieri ha travolto la Francia. Dopodomani alle 12 alla Piscina Scandone sarà la Russia a mettersi di traverso agli azzurri sulla strada per l’oro: la vincente incrocerà Stati Uniti o Ungheria.

“I russi non si sono qualificati per i prossimi Mondiali, quindi sono qui con la squadra migliore e il commissario tecnico della nazionale A. Ma non li temiamo, anzi, siamo pronti a giocarci le nostre chances, non dobbiamo dimostrare più nulla a nessuno”, spiega il commissario tecnico azzurro, Alberto Angelini. E prima del Settebello, tocca al Setterosa domani alle 18 alla Piscina Scandone giocare per l’oro contro il Canada. “Siamo consapevoli che è un passaggio unico in carriera, molte ragazze non hanno mai giocato in un impianto pieno e con tanta storia come la Scandone, sappiamo che il Canada è alla nostra portata, dipende solo da noi” confessa Martina Miceli, commissario tecnico delle azzurre. Ma non è finita qui. Questa sera la nazionale di calcio maschile diretta dall’ex allenatore di Cagliari e Bologna, Daniele Arrigoni, si gioca allo Stadio Arechi, alle ore 21, un posto per la zona medaglie contro il Giappone. La sfida con i nipponici arriva dopo un tris di successi, Messico, Ucraina e Francia messe in fila. E dall’erba ancora al parquet. È vicina ai metalli pregiati anche l’Italvolley maschile, impegnato oggi in semifinale con il Portogallo alle 20 al PalaSele di Eboli. Gli azzurri sono partiti al rallentatore con l’Argentina proprio a Eboli, rimontando poi i sudamericani e superando senza ostacoli Giappone e Messico.

Una semifinale difficilissima quella che giocherà stasera, alle 21, l’Italia contro il Giappone: la squadra nipponica è quella che ha vinto l’oro nelle ultime Universiadi ed è considerata una delle favorite. Ma l’Italia ha dimostrato di essere un bel gruppo e di saper affrontare le difficoltà. Il ct Arrigoni ha ribadito, anche dopo la vittoria con la Francia, di essere fiducioso sulla forza e le motivazioni della sua Nazionale. Anche il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è ottimista. Non è mai mancato a una partita della squadra, incoraggiando i ragazzi in prima persona e mostrandosi sempre presente.

“So che è dura ma so anche quanto i giocatori ci tengano. Noi dalla nostra parte abbiamo la maglia azzurra, quella di Zoff e Cannavaro. È una maglia potente come il testimone che passerà a Giuseppe Ungaro, i giapponesi non lo hanno. E questo può aiutare in partite come quella di stasera, dove la concentrazione è massima. Inoltre confidiamo nel pubblico. L’Italia gioca in casa”.

Salerno è la città dove proprio l’Italia ha disputato la partita inaugurale, quella vinta contro il Messico per 2-0. Si torna a Salerno, dunque, dopo le trasferte di Cava de’Tirreni e Benevento. Gli spettatori sono andati in crescendo in queste 3 partite degli azzurrini e stasera, trattandosi poi di una semifinale, ci si aspetta una bella risposta da parte della città. Anche in questo caso sono stati molti gli appelli da parte del mondo del calcio a rispondere presenti, a partire da Gennaro Gattuso che a Salerno ha giocato una stagione prima di andare al Milan. La partita sarà trasmessa in diretta e live streaming su Mediasportchannel (canale 814 Sky) mentre la Rai farà diversi collegamenti in diretta su RaiSport con la telecronaca di Giacomo Capuano.

Missione compiuta. L’Italia ha centrato l’obiettivo delle semifinali di pallanuoto nei tornei maschile e femminile della 30^ Summer Universiade. Ingresso trionfale in zona medaglia per Settebello e Setterosa. Liquidate in scioltezza le avversarie dei quarti. Capobianco e compagni si sono agevolmente sbarazzati della Francia alla Stadio del Nuoto di Caserta, trascinati dall’entusiasmo del pubblico di casa. Eloquente il finale; un 13 a 9 che non ammette discussione. Analogo trattamento, a Casoria, è stato riservato dalle donne all’avversario di turno, il Giappone, superato con un brillante 12 a 8 finale. In semifinale gli uomini affronteranno la Russia, L’atteso confronto si giocherà sabato 13 luglio alle ore 12 alla Piscina Scandone. Nell’altra semifinale saranno di fronte USA e Ungheria Il Setterosa, invece, ritornerà in vasca, sempre alla Scandone, venerdì 12 luglio alle 18 per affrontare in semifinale il Canada. Dall’altra parte del tabellone si daranno battaglia Ungheria e Russia.

La finale più attesa. Saranno Italia e Russia a contendersi la medaglia d’oro del volley femminile. Appuntamento già fissato per venerdì 12 luglio alle 20.30 al PalaSele di Eboli, che per l’occasione farà registrare il sold out. Nell’impianto già consacrato al gotha del volley previsti oltre tremila spettatori, pronti a sostenere l’Italvolley a caccia della medaglia d’oro. In semifinale la giovane Italia del coach Paglialunga non ha faticato più di tanto a superare la resistenza dell’Ungheria, autentica sorpresa del torneo. Con un brillante 3 a 0 (15-25, 16-25,16-25) le azzurre hanno fatto così il loro ingresso trionfale in finale, dove ad attenderle c’è l’avversario storico: la Russia. Centrato l’obiettivo dall’Italvolley rosa, ora l’attenzione si sposta sugli uomini di coach Graziosi che domani sera, sempre ad Eboli con inizio alle ore 20.00, affronteranno nei quarti di finali il Portogallo.