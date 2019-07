Universiadi, numeri da record per la Cerimonia di apertura nonostante il blackout dei social. Check-up gratuiti al Pascale. Il programma culturale per gli atleti. TIM offre uno smartphone nuovo all’atleta congolese aggredito.

Grandi numeri per la cerimonia d’apertura della 30^ Summer Universiade 2019.

Lo spettacolo ideato da Marco Balich e diretto da Lida Castelli ha affascinato, emozionato gli oltre 30mila presenti al San Paolo e catturato le attenzioni dei telespettatori collegati in mondovisione; quasi un miliardo di persone ha potuto ammirare da casa l’unicità della cerimonia attraverso i canali che hanno trasmesso live la Cerimonia. Gongola RAI 2 che ha trasmesso in diretta l’evento: 8,4% di share, per quasi 1 milione e mezzo di telespettatori. Addirittura straripante il dato social. Su Twitter gli utenti hanno commentato live la cerimonia facendo salire al primo posto degli Italy Trends l’hashtag #Universiadi2019 che ha totalizzato più di 12mila tweet.

E se Facebook ed Instagram hanno vissuto il down che ha mandato letteralmente in tilt le piattaforme, nonostante questo i post della pagina ufficiale hanno raggiunto quasi due milioni di persone, l’onda lunga dello spettacolo mirabilmente confezionato dalla Balich World Wide Shows è proseguito anche nelle ore successive collezionando ulteriori 8mila follower. Su Instagram il video dell’accensione del Vesuvio con il “calcio” di Lorenzo Insigne in pochissime ore ha raggiunto più di 27mila visualizzazioni.

Primo giorno di check up dermatologici gratuiti nell’ambulanza dell’Istituto dei tumori Pascale di Napoli che da oggi fino al 13 luglio sosta all’interno della Mostra d’Oltremare in occasione dell’Universiade. Prima mattinata di successo con oltre trenta visite. È tedesco il primo atleta che si è sottoposto a un check up dei nei nell’ambulanza dell’Istituto dei tumori di Napoli.

Nella prima giornata nessun problema per le persone che si sono sottoposte al check up. Quattro i medici che si alterneranno tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 per visitare atleti, accompagnatori e giornalisti.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal direttore generale del Pascale Attilio Bianchi e condivisa dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Non solo sport: il Comitato Organizzatore della 30^ Summer Universiade propone ad atleti e delegati un vasto programma culturale alla scoperta della cultura e delle meraviglie di Napoli e della Campania. Dalla musica alle mostre, e ancora, scavi archeologici, teatro e workshop, gli appuntamenti si terranno in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio durante tutta la durata della manifestazione sportiva.

Tantissime le mostre in programma a cui gli atleti potranno accedere gratuitamente o con ingresso ridotto: al MANN “Paideia”, “L’arte sa nuotare” e “Gli Assiri all’ombra del Vesuvio”; “Chagall sogno d’amore” alla Basilica di Pietrasanta, con 150 opere dell’artista; “Be Yourself, everyone else is ready” al Pan, prima esposizione dell’artista inglese Daniel Lismore; “Sacra Neapolis” alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, dedicata al mito, le leggende e la storia della città di Napoli. Alla Cappella Sansevero i delegati potranno ammirare a tariffa ridotta il Cristo Velato, simbolo di Napoli nel mondo, mentre al Museo Diocesano potranno visitare la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia, la chiesa seicentesca di Donnaregina Nuova ma soprattutto assistere alla rappresentazione di 23 dipinti di Caravaggio con i “Tableaux Vivants”. Visite, workshop e percorsi per disabili tra i templi del Parco Archeologico di Paestum, in provincia di Salerno. L’Arcidiocesi di Napoli offrirà agli atleti delle visite guidate alla scoperta del centro storico della città, mentre l’Associazione Dimore Storiche Italiane ha organizzato il tour nelle residenze storiche della Campania.

Il Teatro di San Carlo, il più antico di Europa, ospiterà i delegati per due appuntamenti speciali: l’8 luglio per l’incontro interreligioso “Sport e Religioni per la Pace” e il 9 luglio per “Cavalleria Rusticana”, opera in atto unico di Pietro Mascagni in scena con la regia di Pippo Delbono. Alla Domus Ars “Cantanapoli”, omaggio alla tradizione musicale che ha reso Napoli nota in tutto il mondo. Quindici gli appuntamenti del Napoli Teatro Festival dedicati all’Universiade, tra cui “L’isola di legno” dell’Orchestra di Piazza Vittoria all’Abbazia di Mercogliano, in provincia di Avellino. Tra le iniziative culturali che la città di Benevento offre in occasione dell’Universiade lo spettacolo dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Benevento nella cornice del Teatro Romano e incontri sulla storia e sulle eccellenze del territorio, in collaborazione con “Sannio Falanghina Città del Vino”. È stata inoltre allestita a Caserta e Salerno “Casa Campania”, luogo di intrattenimento con vari servizi, dallo show cooking alla realtà immersiva.

In merito allo spiacevole episodio di furto avvenuto ieri all’esterno dello Stadio San Paolo al termine della Cerimonia di Inaugurazione dell’Universiade, il Commissario Straordinario dell’Universiade, Gianluca Basile, fa sapere che la TIM, già sponsor della manifestazione, si è resa immediatamente disponibile a donare alla vittima, un giovane della Repubblica Popolare del Congo, un nuovo smartphone. Il ragazzo che non è tra gli atleti accreditati, e al momento del furto non si trovava nel corteo della delegazione, è stato prontamente soccorso dai servizi medici del Comitato Organizzatore e assistito da un volontario della manifestazione. “Al di là di questo spiacevole ed isolato episodio da condannare, colgo l’occasione per ringraziare tutte le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, i volontari e il personale del Comitato Organizzatore, che ieri hanno consentito lo svolgimento regolare ed ordinato della manifestazione”, conclude Basile.