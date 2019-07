Universiadi, si comincia, al via le gare di calcio, pallanuoto e tuffi. Gli azzurri impegnati con il Giappone, le azzurre con il Messico. Contro il Giappone anche il Settebello.

In anticipo di un giorno rispetto alla Cerimonia di Inaugurazione della 30ma Summer Universiade Napoli 2019, prevista per il 3 luglio, prendono il via domani le prime gare di qualificazione. Si comincia con i tuffi, il calcio e la pallanuoto.

Sette i giorni di gara per i tuffi con le prime fasi che si svolgeranno il 2 e il 3 luglio a partire dalle 10 e le finali dal quattro all’otto Luglio. Qualificazioni e finali si disputeranno nella piscina della Mostra d’Oltremare rimessa a nuovo per l’occasione e restituita all’antico splendore. In totale saranno 116 gli atleti, 62 uomini e 54 donne, che si daranno battaglia dai trampolini. Sei gli atleti italiani in gara: Andrea Cosoli, Vincenzo Porco, Gabriele Auber, Antonio Volpe, Laura Bilotta, Flavia Pallotta.

Al via anche il calcio. Nel torneo femminile a Salerno (h 18) Italia-Giappone, a Cercola (h 18) Corea del Nord-Canada, a Nocera Inferiore (h 21) Messico-Russia, a Casoria (h 21) Irlanda – Brasile. Nel torneo maschile a Caserta (h 18) Corea del Sud – Uruguay, a Cava de Tirreni (h 18) Argentina – Russia, a Salerno (h 21) Italia – Messico, a Benevento (h 21) Francia – Sud Africa.

Prime partite di qualificazione anche nei tornei di pallanuoto. Tra i maschi subito in acqua la Russia che a Caserta (h 13.30) sfiderà la Gran Bretagna, sempre a Caserta (h 15.30) USA – Corea del Sud e alle 17.30 Croazia – Australia e a chiudere (h 19.30) Italia – Giappone. Tra le donne a Casoria (13.30) Ungheria – Francia, alle 15.30 Canada – Giappone, alle 17.30 USA – Russia e alle 19.30 Australia – Cina.

Nell’estate delle occasioni mancate ci proverà la Nazionale Universitaria a centrare il bersaglio grosso. L’avventura degli Azzurri del CT Arrigoni alla 30ma Summer Universiade Napoli 2019 sta per cominciare. Domani, 2 luglio (fischio d’inizio alle 21) allo stadio Arechi di Salerno, l’Italia affronterà il Messico nella gara inaugurale del girone. Dodici le formazioni impegnate nella sfida per vincere l’oro che nelle ultime Universiadi è andato al Giappone. L’Italia è logicamente tra le favorite ma occhio anche ad altre realtà di grande blasone come Brasile, Francia, Argentina e Uruguay. “Rispettiamo tutte le avversarie – dice il CT Arrigoni – noi incontriamo Messico e Ucraina nel girone, intanto cerchiamo di cominciare bene, e poi vedremo. Ho a disposizione un bel gruppo – prosegue – e i ragazzi hanno sempre risposto nel modo giusto in questi giorni, sia in campo che fuori. È lo spirito giusto per affrontare e giocare questa Universiade che dal punto di vista tecnico, anche in considerazione delle nazionali presenti si preannuncia estremamente equilibrato e spettacolare”.

Gli Azzurri hanno fissato al Campus Universitario dell’Università degli studi di Salerno il loro quartier generale, la location che meglio incarna lo spirito della manifestazione. “Un’atmosfera magica, quanto ci attendevamo. Ora abbiamo sola tanta voglia di cominciare – conclude Arrigoni – è quasi più difficile gestire l’attesa che entrare in azione”. Ad anticipare la Nazionale di Arrigoni, alle 18, sempre allo stadio Arechi di Salerno, scenderanno in campo le Azzurre allenate dal CT Leandri che sfideranno il quotatissimo Giappone. Grande l’attesa intorno alla Nazionale femminile che proverà in Campania a cavalcare l’onda lunga del team allenato da Milena Bertolini ai Mondiali di Francia.

Un successo per iniziare la corsa verso una medaglia. La pallanuoto maschile apre i battenti prima della cerimonia d’apertura dell’Universiade con l’esordio della nazionale italiana allo Stadio del Nuoto di Caserta, domani alle ore 19.30, contro il Giappone. “Un impegno complicato, contro una squadra aggressiva, dinamica, che gioca assieme da tempo – spiega il commissario tecnico dell’Italia, Alberto Angelini -, noi saremo pronti, abbiamo lavorato duramente per tre settimane a Ostia, dovremo trovare i giusti automatismi in acqua, è la prima partita ufficiale per questo gruppo”. A poche ore dalla cerimonia inaugurale di Napoli 2019, il ct azzurro nota “il grande entusiasmo che si avverte nell’aria, nell’impegno di tutti, dai dirigenti ai volontari, l’Universiade è una grande occasione per Napoli, la Campania, l’Italia”.