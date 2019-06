Universiadi, tirocini formativi per studenti UniSOB. Partnership con Corri contro la violenza.

Ancora alcuni giorni a disposizione degli studenti dell’Università Suor Orsola Benincasa per prendere parte a un tirocinio curriculare presso l’Agenzia Regionale Universiadi. Il Comitato Organizzatore della 30^ Summer Universiade Napoli 2019 offre agli studenti dell’ateneo la possibilità di svolgere uno stage dal 15 giugno al 31 luglio presso la Mostra d’Oltremare a Napoli e presso tutte le Venue e i villaggi dell’Universiade. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 10 giugno.

Gli stagisti riceveranno i crediti formativi universitari stabiliti dai corsi di studio e un rimborso spese forfettario di 500 euro, oltre a un attestato finale. Gli studenti avranno la possibilità di formarsi affiancando grandi manager dei differenti settori che compongono il Comitato Organizzatore Universiade: dal protocollo e relazioni internazionali alla sezione degli accrediti e tecnologia, dal front office/infodesk nei villaggi ai trasporti. Un’occasione unica per maturare competenze indispensabili nel campo dei grandi eventi sportivi.

Sono richiesti profili provenienti da tutti i corsi di laurea, in particolare lingue, comunicazione, ingegneria, relazioni internazionali, con una buona predisposizione alle relazioni con diverse culture, capacità di analisi e problem solving. Requisito importante è la buona conoscenza della lingua inglese, in alcuni casi, francese, e attitudine al lavoro di squadra.

Per candidarsi è necessario collegarsi nell’area job placement e stage studenti del sito www.unisob.na.it

Torna l’appuntamento con “Corri contro la violenza”, la maratona organizzata dall’Associazione A.R.T.U.R. Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio nata dopo l’accoltellamento subito da un diciassettenne nel dicembre 2017.

La maratona avrà luogo il 9 giugno alle ore 9.30 con partenza e arrivo in Piazza Plebiscito e l’Universiade è partner dell’iniziativa per il kit gara. Presente anche il calcio Napoli che offrirà dei gadget delle magliette autografate ai partecipanti vincitori della gara.

L’obiettivo della manifestazione è raccogliere fondi da destinare a due vittime di violenza: Manuel Bortuzzo, nuotatore che in seguito a uno scambio di persona in un agguato criminale ha perso l’uso delle gambe, e la piccola Noemi, gravemente ferita dai colpi della camorra in Piazza Nazionale a Napoli.

L’evento vede il sostegno di Miur, Regione Campania, Comune di Napoli, Università degli studi di Napoli Parthenope, CONI e Corecom. Saranno presenti il Commissario straordinario dell’Universiade, Gianluca Basile, l’Assessore regionale alla formazione e alle pari opportunità, Chiara Marciani, l’Assessore ai giovani e al patrimonio del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, le forze dell’ordine e la Questura di Napoli.

Oltre agli atleti delle Fiamme oro saranno presenti Patrizio Oliva, Davide Tizzano, Pino Maddaloni, Franco Porzio, Antonella Santucci, Maurizio De Giovanni, Ernesto Mahieux.