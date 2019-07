Universiadi, tutto esaurito al San Paolo per la Cerimonia di Apertura. Tutte le informazioni per i disabili. Intitolata a Massimo Della Pergola la sala stampa.

Il Comitato Organizzatore della 30^ Summer Universiade informa che per la Cerimonia di apertura prevista il 3 luglio, alle ore 21 allo Stadio San Paolo, i settori disponibili sono tutti esauriti.

Per ragioni di sicurezza, non sarà autorizzata l’entrata allo stadio senza ticket, intero o ridotto. I bambini under 10, sprovvisti di biglietto, non potranno purtroppo accedere alla manifestazione, anche se accompagnati da adulti in possesso di regolare biglietto.

Si precisa inoltre che i posti riservati ai disabili, gestiti da UNITALSI, sono disponibili fino ad esaurimento, in base alla capienza dell’impianto.

I cancelli dello Stadio San Paolo saranno aperti dalle ore 18.00 per agevolare il flusso degli ingressi.

I diversamente abili che vogliono assistere alla Cerimonia di inaugurazione dell’Universiade il 3 luglio allo Stadio San Paolo possono farlo gratuitamente richiedendo un accredito all’Unione Nazionale Italia Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (U.N.I.T.A.L.S.I.).

Per farlo è necessario chiamare l’Unitalsi sezione Campana allo 081444483 o scrivere una mail all’indirizzo campana@unitalsi.it e richiedere l’accredito. I posti a disposizione sono una settantina di cui 25 riservati alle carrozzine. Quindi 45 marcianti – cioè un disabile in carrozzina più un accompagnatore, più il personale dell’associazione. Per usufruire dell’ingresso gratuito è necessario portare un documento di identità più una fotocopia del decreto di invalidità. L’ingresso gratuito, quindi, è sia per il disabile sia per il suo accompagnatore.

L’appuntamento per quanti avranno precedentemente richiesto l’accredito è alle 19.30 del 3 Luglio davanti all’ingresso 1 dello Stadio San Paolo, dove ci sarà l’accoglienza del personale Unitalsi.

Per usufruire dell’assistenza non è necessario essere iscritti all’Unitalsi.

Oltre alla Cerimonia di inaugurazione, l’Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali darà assistenza anche ad alcune gare, in base alle richieste pervenute. In questo caso, però, sarà sufficiente ritirare i biglietti direttamente sui singoli campi di gara.

La sala stampa Universiade in onore di uno degli inventori del Totocalcio. Si terrà domani, ore 19, al Main Press Centre di Napoli 2019, organizzata dall’Associazione mondiale della stampa sportiva (Aips) e dall’Ussi Campania in occasione della Giornata Mondiale della Stampa Sportiva, la cerimonia di intitolazione della sala stampa a Massimo Della Pergola, giornalista, ex segretario generale dell’Aips e inventore della Sisal, che negli anni è divenuta Totocalcio. Saranno presenti il presidente dell’Aips, Gianni Merlo e il vicepresidente dell’Ussi, Gianfranco Coppola.