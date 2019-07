Universiadi,l’Esercito in campo per la sicurezza con 500 soldati. Esauriti biglietti per disabili alla Cerimonia d’Apertura. Anche Klaus Dibiasi sugli spalti per le gare di tuffi.

Dallo scorso 26 giugno l’Esercito Italiano, al fine di incrementare le misure di sicurezza a tutela della 30^ Summer Universiade di Napoli, ha schierato una task force di circa 500 soldati impiegati nella sorveglianza dei siti di gara ed obiettivi sensibili interessati all’evento, dislocati nelle cinque province della Regione Campania. Uomini e donne in divisa vegliano sulla sicurezza e la tranquillità di atleti e delegazioni in perfetta sintonia con lo spirito dell’Esercito Italiano, sempre in prima linea in occasione di eventi e manifestazioni sportive di respiro internazionale e di grande complessità organizzativa in considerazione del grande flusso di partecipanti. Tale dispositivo messo in piedi dall’Esercito Italiano si aggiunge a quello già in atto per l’Operazione “Strade Sicure” e servirà a garantire la sicurezza, in concorso alle Forze di Polizia, durante la manifestazione sportiva che si svolgerà dal 3 al 14 luglio nelle cinque provincie della Campania in simbiosi con lo spirito dell’Universiade, manifestazione sportiva multidisciplinare che vede la partecipazione di atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo.

Sono terminati in pochi giorni tutti i posti gratuiti previsti per i diversamente abili per la Cerimonia di inaugurazione dell’Universiade di domani, 3 luglio, allo Stadio San Paolo.

I posti a disposizione erano una settantina di cui 25 riservati alle carrozzine. L’assistenza sarà fornita dall’Unione Nazionale Italia Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (U.N.I.T.A.L.S.I).

L’appuntamento per tutti gli accreditati è domani alle 19.30 davanti all’ingresso 1 dello Stadio San Paolo, dove ci sarà l’accoglienza del personale Unitalsi.

L’Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali darà assistenza ai diversamente abili anche in alcune gare, in base alle richieste pervenute. In questo caso si potranno ritirare i biglietti direttamente sui singoli campi di gara. Per tutte le informazioni si può chiamare l’Unitalsi sezione Campana allo 081444483 o scrivere una mail all’indirizzo campana@unitalsi.it

Con il balzo del cinese Liu nella gara di tuffi alla Piscina della Mostra d’Oltremare si è aperta ufficialmente l’Universiade di Napoli, in attesa della cerimonia di inaugurazione della manifestazione, in programma domani alle 21 allo Stadio San Paolo. Entusiasmo sugli spalti e ospiti di eccezione, come il fenomeno dei tuffatori italiani, Klaus Dibiasi, due medaglie d’oro all’Universiade di Torino nel 1970 nella sua straordinaria carriera e spesso in gara a Napoli negli anni Settanta. “È una grande emozione essere qui oggi, ho saltato la prima volta qui nel 1963 e l’ultima volta nel 1976, la Piscina è in condizione straordinaria, è stato fatto un gran lavoro e potrà ospitare dopo l’Universiade altri grandi eventi internazionali. D’altronde a Napoli c’è grande tradizione, ricordo tante persone intorno al piano vasca prima dei miei tuffi o di quelli di Giorgio Cagnotto. Spero che Napoli 2019 apra la porta a un futuro importante per i tuffi in Italia”.