Università, Lungomare protagonista nel weekend con le finali del tennis, la marcia e la mezza maratona. Il percorso segnato dai fiori.

Si disputeranno domani e sabato 13 luglio le finali del torneo di Tennis della 30^ Summer Universiade, al Circolo del Tennis sul Lungomare Caracciolo, una delle location più suggestive dei Giochi.

Domani alle ore 9 parte la corsa alle medaglie. Sabato 13 luglio è attesa alle 14 la finale di singolo femminile, alle 18 il finale di singolo maschile e alle 20 il gran finale con il doppio misto.

In attesa del tabellone definitivo delle semifinali, sono già tra i primi quattro l’uzbeko Sultanov che affronterà domani il francese Poullain per il torneo maschile, mentre, per quello femminile, gli atleti Sato (Giappone) e Jundakate (Thailandia).

Per il doppio, nel maschile si giocano un posto in finale Shimambukuro/Ito (Giappone) – Hong/Shin (Corea Sud) e Wu/Xu (Cina) – Fayziev/Sultanov (Uzbekistan). Nel femminile è sfida tutta asiatica: Guo/Ye (Cina)-Morisaky/Sato (Giappone) e Vhong/Maggie Ng (Hong Kong)-Lee/Lee (Taipei).

Per vivere le emozioni del torneo e partecipare alle finali, i ticket sono disponibili sulla piattaforma on-line https://universiade2019napoli.vivaticket.it/ita, nei punti vendita selezionati o direttamente al botteghino dell’impianto.

I fiori della Campania saranno, ancora una volta, protagonisti delle Universiadi 2019. I fiori forniti da Gaia Florum e dal Consorzio Produttori Florovivaisti della Campania saranno, infatti, utilizzati per segnalare il percorso degli atleti che parteciperanno alla marcia e alla mezzamaratona, in programma venerdì 12 e sabato 13 luglio sul lungomare di Napoli, oltre ad adornare le sale del Palazzo Reale, location scelta per il Gala dal Comitato Organizzatore delle Universiadi, e lo stadio San Paolo, in occasione della Cerimonia di chiusura della competizione sportiva mondiale riservata agli universitari, in programma domenica 14 luglio.

“L’organizzazione ci ha chiesto di allestire due rotonde del diametro di quattro metri per segnalare i punti lungo il percorso che sarà attraversato dagli atleti che parteciperanno alle prove di marcia e di mezzamaratona. I colori e i profumi dei nostri fiori, quindi, faranno ancora da sfondo alle gare regine dell’atletica” – afferma Vincenzo Malafronte, presidente di Gaia Florum.

Ma i fiori della Campania faranno bella mostra di sé anche questa sera a Palazzo Reale: “Curcuma, rose inglesi, dalia, ortensie, statice, lisianthus e peonie sono le varietà i vivaisti del nostro consorzio hanno scelto per adornare lo scalone e la sala della serata di gala dell’Universiade. Un’altra vetrina di eccezione per le nostre produzioni” – continua Malafronte, che valuta positivamente l’evento sportivo ospitato in Campania: “Le Universiadi stanno rappresentando una vetrina importante per il nostro comparto e non solo. Quotidianamente, con il nostro lavoro, esportiamo in tutto il mondo il bello della Campania. In questi giorni abbiamo avuto la possibilità di mostrare agli atleti provenienti da tutto il mondo i colori dei nostri fiori, che rappresentano un terzo dell’intera produzione florovivaistica italiana”.