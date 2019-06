Conviviamo, sabato 8 a Scampia.

Sabato 8 giugno 2019 giornata dedicata al gioco, alla musica, al cibo e al divertimento presso il Parco Ciro Esposito (Villa Comunale di Scampia)

Organizzata nell’ambito del progetto S.P.E.R.A. (Spazi Educativi e Ricreativi Aperti). La giornata è aperta non solo a tutte le famiglie e agli operatori coinvolti nel progetto, ma anche all’intera comunità educante. All’interno del parco saranno allestiti vari spazi in cui si realizzeranno numerose attività rivolte ad adulti e bambini ed è previsto anche un picnic per pranzare tutti insieme.

S.P.E.R.A. è un progetto in partenariato con l’Assessorato alla scuola e all’istruzione del Comune di Napoli, selezionato da CON I BAMBINI – soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile” interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD – nell’ambito del Bando Prima Infanzia 0-6 e che ha come capofila l’Ente Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo.

Il progetto intende intervenire sui fenomeni della povertà educativa attivando una serie di azioni volte al sostegno genitoriale e all’ accompagnamento dello sviluppo psico-affettivo del bambino; ciò attivando alleanze educative con tutte le altre risorse territoriali, formali e informali, in cui sia la comunità educante nel suo insieme, pur nella chiarezza di ruoli e funzioni.