Al via la terza edizione di #OnePeopleOnePlanet la maratona multimediale che celebra l’Earth Day in Italia.

Earth Day Italia e Movimento dei Focolari presentano la terza edizione di #OnePeopleOnePlanet, la maratona multimediale di 14 ore che il prossimo 22 aprile sarà trasmessa in live streaming su https://www.raiplay.it/ e il giorno dopo in differita su https://www.vaticannews.va per celebrare la 52a Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite. Un grande evento mediatico per una grande festa mondiale, che dalla Nuvola di Fuksas di Roma lancerà al mondo un forte messaggio di speranza e una importante chiamata all’azione per la tutela del Pianeta. Al centro ancora una volta i giovani, veri protagonisti della grande questione ambientale.

Dal 1970 la ONG Earth Day – riconosciuta dal Segretariato Generale dell’ONU – organizza il momento di sensibilizzazione ambientale più impattante al mondo con miliardi di persone mobilitate ogni anno attraverso l’opera di 75mila partners distribuiti nei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

#OnePeopleOnePlanet – che caratterizza le celebrazioni italiane – nasce dagli sforzi di due organizzazioni – Earth Day Italia e Movimento dei Focolari – che hanno dato vita al Villaggio per la Terra di Villa Borghese inaugurato a sorpresa da Papa Francesco nel 2016 all’indomani dello storico accordo sul clima di Parigi. Dal 2020, a causa dell’emergenza COVID, la manifestazione ambientale più partecipata d’Italia è stata sostituita con incredibile successo dalla maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet. Evento reso possibile da una felice collaborazione con la RAI Radio Televisione Italiana sempre più impegnata sui temi dell’emergenza climatica e sull’urgenza di offrire un servizio pubblico di informazione capace di dare voce alla società civile. Per il terzo anno consecutivo, sarà proprio RaiPlay, a trasmettere in diretta streaming l’intera giornata su www.raiplay.it/dirette/raiplay2.

La “staffetta di voci e di cuori” – così la definiscono gli organizzatori – prenderà il via alle 8:30 del 22 aprile per proseguire ininterrottamente fino alle 22:30. Lo splendido Auditorium della Nuvola di Fuksas – che è stato messo gratuitamente a disposizione degli organizzatori dall’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale in una virtuosa collaborazione con il IX Municipio – ospiterà centinaia di ospiti in presenza e in collegamento da diverse parti del mondo attraversando 13 diversi momenti ognuno condotto da un diverso giornalista, conduttore o presentatore televisivo. Un grande spettacolo e un grande laboratorio di dialogo che attraverserà gli infiniti mondi dell’arte e della cultura, dello sport e dello spettacolo, dell’educazione e del divertimento, della scienza e dell’innovazione, dell’attualità e del dibattito … per ritrovare il senso pieno della vita, dalle radici culturali che ci caratterizzano al futuro che unisce.

Tra i più importanti protagonisti ci saranno i Giovani che dallo scorso anno sono stati ufficialmente coinvolti dalle Nazioni Unite nei negoziati sul Clima con la COP GIOVANI voluta e promossa dal Governo italiano. Un momento storico di fondamentale importanza se consideriamo quanto le nuove generazioni siano coinvolte in una questione climatica che rischia seriamente di compromettere proprio il loro futuro.

I momenti più significativi di # OnePeopleOnePlanet:

UNA MATTINATA DEDICATA AI GIOVANI

con relativi moduli curati da Marina Placido e Elisa Di Mento

TUTTI GIU’ PER (LA) TERRA: modulo dedicato ai più piccoli e incentrato sulla divulgazione scientifica attraverso l’intrattenimento e il divertimento, per allenare la sensibilità ecologica fin da bambini: saranno presentati i risultati del contest IOCITENGO realizzato in collaborazione con numerosi istituti scolastici. In apertura del segmento spazio dedicato al Festival della sostenibilità e al Patto Educativo Globale alla presenza di S.E. Mons. Vincenzo Zani , Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica

modulo dedicato e incentrato sulla divulgazione scientifica attraverso l’intrattenimento e il divertimento, per allenare la sensibilità ecologica fin da bambini: saranno presentati i risultati del contest IOCITENGO realizzato in collaborazione con numerosi istituti scolastici. In apertura del segmento spazio dedicato al e al Patto Educativo Globale alla presenza , Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica RI GENERATION : spazio dedicato ai giovani e alla loro straordinaria centralità nella questione climatica. Un progetto ispirato al programma Ri-Generazione Scuola del Ministro dell’Istruzione che apre una nuova stagione di conoscenza della natura e della sua bellezza attraverso la cultura dell’educazione alla sostenibilità. Tanti i progetti e i contenuti offerti ai giovani, tra i quali Progetto dei Baby Sindaci (esempio di cittadinanza attiva. M igliaia di scuole saranno collegate a distanza .

: Un progetto ispirato al programma Ri-Generazione Scuola del Ministro dell’Istruzione che apre una nuova stagione di conoscenza della natura e della sua bellezza attraverso la cultura dell’educazione alla sostenibilità. Tanti i progetti e i contenuti offerti ai giovani, tra i quali (esempio di cittadinanza attiva. . FATE CHIASSO: rassegna di progetti realizzati dai giovani in vista della COP27 che si svolgerà a novembre a Sharm El Sheikh in Egitto. Alla vigilia della COP GIOVANI 26, Papa Francesco si rivolse ai giovani dicendo: “Ricordatevi che voi siete il presente e non il futuro dell’umanità, quindi fate chiasso per scuotere le coscienze di chi oggi governa il mondo”. Da qui l’idea di un modulo dedicato alla presentazione delle iniziative delle nuove generazioni tra cui quella del quaderno FATE CHIASSO – Appunti dell’Ippogrifo curata da Ludovica Sassi e Lucrezia Tuccillo, illustrata dallo street artist Maupal e co-prodotta dall’editrice Frate Indovino e dalla Onlus Earth Day Italia. Tra gli appuntamenti da non perdere, la testimonianza da Parigi di Marco Ward e la sua start-up di moda sostenibile, il contributo degli universitari dell’Alta Scuola per l’Ambiente – UCSC, il lancio della Call4Earth – la chiamata ai giovani italiani per realizzare progetti finanziati da Earth Day Italia in difesa del Pianeta, il progetto artistico e asta di beneficienza degli artisti di Looking for Art e la progettazione in chiave sostenibile dei contenuti edutainment Smart Tales, l’app per bambini realizzata da Marshmallow Games.

– UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO NELLA SCIENZA

con il relativo modulo curato da Giuliano Giulianini

SCIENZIATI (E) PAZZI: il modulo condotto da Massimiliano Ossini chiama a confronto fisici, climatologi, astronomi, geologi, biologi, naturalisti, zoologi per parlare dello stato di salute del Pianeta. Uno spazio che parte da dati e fatti razionali provenienti dal metodo scientifico, ma che lascia spazio alla fantasia, all’istrionismo, alla poesia e all’avventura grazie agli interventi di esploratori, artisti, avventurieri che nella Natura e nei temi dell’ambiente trovano ispirazione, motivo d’impegno e spunti per nuove imprese e per la costruzione di un futuro migliore. Tra gli ospiti: Alessandro Polinori – Vicepresidente LIPU, Giulia Prato – Biologa marina WWF, Omar Di Felice – ciclista estremo impegnato nel giro del circolo polare artico in bicicletta, Giulio Boccaletti – fisico e autore di “Acqua, una biografia”, Antonello Pasini – fisico del clima del CNR, e altri esperti in rappresentanza di ISPRA, INGV, INAF, Italian Climate Network e Kyoto Club.

– RICOPRIRE IL VALORE DELLA PARTNERSHIP E DELL’AMICIZIA TRA I POPOLI

con moduli curati da Federica Vivian, Antonia Testa, Donato Falmi e Paola Aloi

PONTI SUL MEDITERRANEO: modulo condotto da Claudio Paravati in cui ambiente, solidarietà, lavoro vengono raccontati dalle testimonianze e dalle parole di chi vive il Mediterraneo, il mare non sufficientemente grande per dividere, ma neanche così piccolo da unire. Ecco perché si gettano ponti, ecco perché nel Mediterraneo si ritrovano i pericoli dei nostri tempi, ma anche le risorse per poterli superare. In studio e da remoto si dialogherà di culture, economie, dialogo e scontro, rifugiati e accoglienza, corridoi umanitari, guerre dimenticate, integrazione e lavoro. In studio interverranno gli ospiti: Emanuela C. Del Re (già Viceministra della Cooperazione Internazionale), Raul Caruso (professore di politica economica alla Università Cattolica di Milano) , Daniele Garrone (Federazione delle chiese evangeliche in Italia), Marco Impagliazzo (presidente Sant’Egidio), Alberto Negri (giornalista), Marica Di Pierri (Associazione A Sud), Onofrio Rota (segreterio nazionale della FAI CISL).

modulo in cui ambiente, solidarietà, lavoro vengono raccontati dalle testimonianze e dalle parole di chi vive il Mediterraneo, il mare non sufficientemente grande per dividere, ma neanche così piccolo da unire. Ecco perché si gettano ponti, ecco perché nel Mediterraneo si ritrovano i pericoli dei nostri tempi, ma anche le risorse per poterli superare. In studio e da remoto si dialogherà di culture, economie, dialogo e scontro, rifugiati e accoglienza, corridoi umanitari, guerre dimenticate, integrazione e lavoro. In studio interverranno gli ospiti: (già Viceministra della Cooperazione Internazionale), (professore di politica economica alla Università Cattolica di Milano) (Federazione delle chiese evangeliche in Italia), (presidente Sant’Egidio), (giornalista), (Associazione A Sud), (segreterio nazionale della FAI CISL). PONTI SUL MONDO: modulo condotto da Gabriella Facondo che raccoglie voci da varie parti della Terra per conoscere prassi e attività che mettono in primo piano la persona nel suo contesto sociale perché “chi salva una persona, salva il mondo”. Tra i numerosi collegamenti quello in India con la ssa Kezevino Aram, pediatra nello Shanti Ashram ghandiano che ci racconterà il progetto condiviso con il CeSI (Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale – UCSC); con Oranne Corelli, giovane volontaria sull’Africa Mercy, nave ospedale della Mercy Ships ancorata nel porto di Dakar in Senegal. Spazio anche alla musica, ponte per eccellenza di incontro tra diverse culture – come testimonia Matteo D’Agostino, italiano, esperto e compositore di flamenco che firma il brano “Pace” – e alla testimonianza dello straordinario e spesso nascosto e rischioso lavoro della diplomazia con l’Ambasciatore Pasquale Ferrara, Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

– RISCOPRIRE IL VALORE DELLA VITA ATTRAVERSO SPORT NATURA E ARTE

con il relativo modulo curato da Lorena Locascio

LO SPORT E LA VITA: spazio dedicato all’importanza valoriale dello Sport, condotto da Chiara Giallonardo e nato dalla collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, associazione benemerita del Coni. Lo spazio si articolerà in 3 momenti:

Parchi urbani come luoghi di sport, in cui valorizzare ambiente e salute con un dibattito live sul tema parchi urbani con ospite tra gli altri Raoul Bova , attore ed ex nuotatore e nuovo Ambassador Earth Day Italia per la mobilità.

con un dibattito live sul tema parchi urbani con ospite tra gli altri , attore ed ex nuotatore e nuovo Ambassador Earth Day Italia per la mobilità. Pace e sport , con un confronto sul tema del valore dello sport in tempo di Guerra e sull’importanza di trasferire i valori dello sport nella società civile, e un focus particolare sul Rugby, grazie alla presenza dell’ex rugbista azzurra Erika Morri che racconterà del progetto Wo*men’s rugby land for freedom, e la testimonianza di Babe Futuro , capitana della nazionale brasiliana e testimonial della campagna e di molti altri volti dello sport come Vénuste Niyongabo , ex mezzofondista burundese, primo campione olimpico nella storia del suo paese.

, con un confronto sul tema del valore dello sport in tempo di Guerra e sull’importanza di trasferire i valori dello sport nella società civile, e un focus particolare sul Rugby, grazie alla presenza dell’ex che racconterà del progetto Wo*men’s rugby land for freedom, e la testimonianza di , capitana della nazionale brasiliana e testimonial della campagna e di molti altri volti dello sport come , ex mezzofondista burundese, primo campione olimpico nella storia del suo paese. Disabilità e senso della vita: un dialogo sul tema della disabilità, il legame con lo sport, la natura e gli animali. Ci saranno testimonianze di giocatori con disabilità, fisiche e mentali, che racconteranno il valore e l’importanza dello sport nella loro vita. Tra gli altri, interverrà Andrea Lucchetta, ex pallavolista azzurro, collegato in diretta da Verona dove ci presenterà il progetto “la grande sfida” insieme a Roberto Nicolis, presidente della Onlus.

– L’INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

curati da Gabriele Renzi e Pierluigi Sassi

FUTURA SMART: rotocalco dedicato all’innovazione con focus su sanità digitale e transizione ecologica con case history d’eccellenza presentate da Ludovica Tucci e Max Paiella con il contributo di Lillo. Tra i contributi video, la presentazione di Giovanna Melandri, ex-Ministro della Cultura e oggi presidente della Fondazione Maxxi, con la splendida mostra di Salgado sull’Amazzonia e il nuovo progetto Grande MAXXI per un museo rivoluzionario, innovativo. Ampio spazio anche all’innovazione in ambito sanitario che sarà raccontata sia attraverso grandi piani di sviluppo come quello del green Masterplan del Campus Biomedico di Roma che mediante applicazioni più mirate, dal progetto More Care alle esperienze di aziende innovative come Ipsa o Bhohb.

FUTURA TALK: moderato da Riccardo Luna e curato da Earth Day e Impatta con i grandi esponenti dell’innovazione italiana per discutere di mobilità sostenibile, energia ed economia circolare. Intervengono tra gli altri: Enrico Giovannini – Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Angelo Sticchi Damiani – Presidente ACI, Andrea Abodi – Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Isabella Falautano – Responsabile sostenibilità e società civile Cassa Depositi e Prestiti, Davide D’arcangelo – Esperto di Innovazione e Vice Presidente Impatta, Claudio Ferrari – Presidente di FEDERESCO, Riccardo Piunti – Presidente di CONOU. La copertina del modulo è curata da rinnovabili.it

– Lo speciale “Mediterraneo frontiera di pace”: prima pubblicazione del documentario prodotto da Entopan e da #OnePeopleOnePlanet in una inedita collaborazione con la CEI, che racconterà l’incontro internazionale sulla pace che a fine febbraio 2022 si è svolto a Firenze, a cui hanno preso parte oltre 60 vescovi e 60 sindaci del Mediterraneo, con la partecipazione del Presidente Mattarella e del Premier Draghi.

– ARTISTI PER LA TERRA (spazio curato da Tiziana Tuccillo e Maria Gabriella Marino): durante la giornata si susseguiranno testimonianze, saluti, messaggi, contributi e #Beat4Earth, il format di Earth Day Italia nel quale gli artisti lanciano un messaggio per la terra, scandito dal battito del cuore del nostro Pianeta. Tra di essi anche Alessandro Preziosi, Leo Gassman, Tosca D’Aquino, Cecilia Strada, Don Ciotti, Elisa, Francesco Gabbani e Drusilla Foer.

La maratona vedrà il suo momento conclusivo alle 21:00 con il tradizionale evento musicale di Earth Day Italia, curato da Tiziana Tuccillo e Maria Gabriella Marino presentato da Carolina Rey e quest’anno intitolato “LA VOCE DELLA TERRA” con la partecipazione straordinaria del Maestro Giovanni Allevi Ambassador dell’Earth Day European Network. Prevista la testimonianza di numerosi artisti dall’Italia e dal mondo, tra cui Tony Esposito, Simone Cristicchi, Dargen D’Amico, Urano, Massimiliano Ossini e tanti altri.

L’evento musicale e il pre-show FUTURA LIVE saranno trasmessi in diretta streaming, oltre che su RaiPlay, anche sugli schermi di Notorious Cinemas, circuito cinematografico che vanta una forte sensibilità sulle tematiche ambientali.

Gli spettatori da casa potranno partecipare interagendo con la piattaforma web e social di OnePeopleOnePlanet attraverso gli hashtag della giornata: #OnePeopleOnePlanet, #OPOP22, #IoCiTengo, #EarthDay2022, taggando gli account ufficiali della piattaforma Rai che ospiterà la maratona multimediale in streaming: Facebook: @RaiPlay.it Twitter: @RaiPlay Instagram: @raiplay_official

IL PALINSESTO DI #ONEPEOPLEONEPLANET

8.30 – APERTURA

9.30 – TUTTI GIU’ PER (LA) TERRA

10.30 – RI-GENERATION

12.00 – FATE CHIASSO

13.00 – SCIENZIATI (E) PAZZI

14.00 – PONTI SUL MEDITERRANEO

15.15 – MEDITERRANEO FRONTIERA DI PACE

15.50 – FUTURA SMART

16.45 – LO SPORT E LA VITA

17.50 – FUTURA TALK

19.00 – PONTI SUL MONDO

20.00 – FUTURA LIVE SHOW

21.00 – EVENTO MUSICALE LA VOCE DELLA TERRA

Media-partner: RAI, Ansa, Radio Italia, Donna Moderna, Vatican Media, Rinnovabili.it, Notorious Cinemas, Frate Indovino, TrcTV, Gruppo Editoriale Città Nuova

Patrocini Istituzionali: Congregazione per l’Educazione Cattolica, Patto Educativo Globale, Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis, Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Piattaforma di Iniziative Laudato Si’, Pontificio Consiglio della Cultura, UNESCO, Parlamento Europeo, MITE, MIUR, Ministero della Salute, CONI – Comitato Nazionale Italiano Fair Play, ISPRA Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, INAF Istituto nazionale di astrofisica, INGV Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, RIGenerazione Scuola

Donors e sostenitori: Impatta, Next 4 Production, CONOU Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, Istituto per il Credito Sportivo, ACI Automobile Club d’Italia, Entopan, More Care, Cattolica Assicurazioni, E-GAP