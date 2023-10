Asia e Napoli Servizi: intervento via Pessina

Operatori di Asia, con il supporto della Napoli Servizi stanno intervenendo in Via Pessina per rimuovere i rifiuti accumulati nella zona che era stata interdetta al traffico a causa del crollo dei calcinacci dalla facciata della Galleria Principe di Napoli.

Sul posto due camion compattatori ed una squadra di operatori Asia che hanno rimosso circa 10 quintali di cartoni, coperte e rifiuti abbandonati dai senza fissa dimora nella zona transennata.

Nei prossimi giorni, con l’ausilio degli agenti della Polizia Locale e dei Servizi Sociali riprenderanno gli interventi di sanificazione anche nell’area interdetta al passaggio sotto il porticato della Galleria Principe di Napoli.