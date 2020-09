CacciaAllaPlastica: Kayak Edition, martedì 22 a Bacoli.

La #CacciaAllaPlastica è un evento-gioco che consiste nel coinvolgere associazioni, enti pubblici e cittadinanza in una giornata di pulizia del mare e della spiaggia. Rientra nelle attività di Educazione Ambientale ed Economia Circolare promosse dall’associazione N’Sea Yet a.p.s. riuscendo ad unire la caratteristica della premialità all’aspetto ludico-sportivo a tutela dell’Ambiente.

REGOLE DELLA CACCIA:

Si gioca in maniera individuale, in coppia fino ad un massimo di 3 per squadra. Dal momento del grido del “VIA” si avranno due ore di tempo fino al grido di “FINE”. Ci si potrà muovere liberamente nell’area della spiaggia o a mare e prendere quanta più plastica possibile riempiendo le buste. Chi porta più plastica presa lungo la costa si aggiudicherà i premi. Le buste e gli oggetti rinvenuti, saranno pesati con una bilancia sommando i chili. Chi raccoglie più plastica vince.

L’EVENTO E’ GRATUITO, l’unico costo che si richiede è l’attenzione quotidiana nel rispetto dei nostri mari. L’Educazione Ambientale incomincia con la consapevolezza verso ciò che acquistiamo e il fine di tutto è di giocare a #Prendi3 quando si ha occasione (almeno ogni volta che si va in spiaggia, prima di tornare a casa bisogna portare via almeno 3 pezzi di plastica): https://bit.ly/2LElJxH

#CacciaAllaPlastica: Kayak Edition L'evento si svolgerà martedì 22 settembre, sulla spiaggia di Bacoli, dove grazie alla gentile collaborazione del Canoa Club Napoli avremo a disposizione ben 50 POSTI KAYAK ! Dati i posti limitati, è ASSOLUTAMENTE NECESSARIA PRENOTAZIONE! Per prenotare bisogna cliccare sull'evento Facebook della Caccia (link: https://bit.ly/3bVOVus) su "Parteciperò" e seguire la pagina Prendi3 inviando un messaggio privato con le seguenti info: -nominativi -un numero di cellulare per completare la prenotazione si dovrà ricevere una risposta di conferma da parte dell'associazione.

Evento FB: https://bit.ly/3kdZLyS