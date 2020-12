Crescita del solare termico con WinSolar di X-Win.

Il sole è una fonte inesauribile di energia e insieme all’acqua è una risorsa naturale del nostro pianeta che, in armonia con l’ambiente, permette di ottenere un grande risparmio economico dalle fonti energetiche tradizionali: catturare l’energia solare, immagazzinarla e usarla per trasformare direttamente l’energia solare incidente sulla superficie terreste in energia termica, senza nessuna emissione inquinante.

Cresce l’industria del solare termico e X-Win, gli “specialisti dello storage” leader nella distribuzione di prodotti per l’autoproduzione e l’accumulo di energia, arricchisce l’offerta con il sistema solare a circolazione naturale di WinSolar, azienda bulgara fondata nel 1993. Si chiama EXCELLENT 2.6 e offre un’alta efficienza di conversione della luce solare per scaldare ogni ambiente: collettore verticale, design sottile dalle dimensioni estremamente compatte, dimensioni PV standard per installazioni ibride, una superficie in alluminio rivestita in titanio, doppio rivestimento, scambiatore di calore a parete doppia, smaltatura industriale ad alta tecnologia, anodo sacrificale di lunga durata e garanzia di cinque anni.

Grazie all’impiego dei migliori componenti certificati secondo gli standard europei, il solare termico WinSolar, altamente performante per garantire elevate temperature dell’acqua sanitaria anche in situazioni di ridotto irraggiamento solare, ottimizza i consumi energetici, limita gli sprechi e ha, inoltre, il vantaggio di accedere all’incentivo Conto Termico 2.0 previsto per interventi destinati ad incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per € 1.961,00. Tra i sistemi più sottili disponibili sul mercato, Excellent 2.6 è rapido da installare ed è adatto sia per installazioni su tetto piano che inclinato; è certificato UNI EN 12975 secondo gli standard CEN (Comitato Europeo di Normazione) e riconosciuto dal Solar Keymark.

«Abbiamo un compito di grande responsabilità che è quello di selezionare, testare e favorire lo sviluppo di soluzioni di accumulo all’avanguardia – commenta Davide Orciani, amministratore di X-Win –, capaci di minimizzare l’impatto ambientale e diminuire il ricorso ai combustibili fossili per alimentare le caldaie. Per questa ragione, scegliamo il solare termico WinSolar per la qualità dei componenti, la loro robustezza e resistenza». Oggi X-Win, che da circa trent’anni sviluppa sistemi di installazione innovativi per semplificare la routine di lavoro di installatori, progettisti e grossisti, è l’unico distributore ufficiale in Italia di WinSolar.

X-Win S.r.l. 091.7836928 www.x-win.it | info@x-win.it