Efficientamento energetico, incontro ad Ottaviano a cura dell’UCSA.

Un interessante appuntamento incentrato sulla conoscenza di varie opportunità per la propria azienda, oltre che avere a portata di mano l’offerta, gli strumenti e i contatti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi. È questa la mission dell’incontro che si terrà presso la sede del Parco Nazionale del Vesuvio, nella cornice del Castello Mediceo di Ottaviano, il 15 luglio p. v. alle ore 19,00.

L’iniziativa è promossa dall’ UCSA – Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale – di cui si sono dotati i comuni di Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano e Striano per il coordinamento e la pianificazione strategica negli ambiti dell’ambiente, di energia e di adattamento ai cambiamenti climatici.

L’invito alla partecipazione è indirizzato a tutte quelle aziende del territorio che intendono valutare sulle opportunità offerte con la recente pubblicazione del Bando della Regione Campania su interessanti finanziamenti per l’efficientamento energetico, oltre che ricevere gli strumenti per la diffusione di una cultura energetica sostenibile, necessaria a compiere scelte informate e consapevoli.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare l’attività dell’UCSA a sostegno di enti ed aziende nell’uso sostenibile dell’energia, illustrare progetti di riciclo, in particolari quello dei rifiuti tessili e discutere di strategie per aumentare la produzione e/o risparmi nell’ambito energetico.

In altre sale del Castello di Ottaviano, dalle ore 20,30 si terrà la Quarta Edizione di OFF, l’Ottaviano Food Festival, con degustazioni e vari eventi enogastronomici con oltre 200 tra chef, pizzaioli, panificatori, pasticcieri e produttori, dove sarà possibile accedere acquistando il biglietto d’ingresso, il cui ricavato sarà devoluto a tre Onlus che si occupano di problematiche infantili.

L’Ufficio Comune per la Sostenibilità ambientale ha organizzato e messo a disposizione, nell’ottica di sinergia tra soggetti territoriali attivi, un servizio navetta gratuito per raggiungere il Castello Mediceo di Ottaviano, in occasione della manifestazione di OFF, da e per la zona parcheggio di Piazza Giovanni XXIII (ex Piazza Mercato).