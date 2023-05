“Energia Sostenibile ed Efficienza Energetica”, il Prof. Michelangelo Raccio (Univ. Vanvitelli) in Toscana per parlare di Ambiente.

Un Workshop per parlare di Energia Sostenibile quello che si è svolto lo scorso 19 maggio a Pontedera (PI) e che ha visto come ospite il gioiese Michelangelo Raccio intervenire su temi caldi quali la sostenibilità peraltro argomento del suo ultimo libro, la seconda edizione di Management ed Economia dell’Ambiente per lo sviluppo Sostenibile” edito da MR Editori e fresco di stampa e con la prefazione del Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin che ne ha suggellato i contenuti.

L’accademico Raccio, reduce dal successo della prima edizione, adottata da due Università, ha parlato in Toscana di un argomento tanto delicato per il periodo. Raccio insieme al presidente del consiglio della Toscana Mazzeo, al sindaco di Pontedera Franconi ed ad altri membri accademici e del mondo dell’imprenditoria Toscana, ha parlato di energia sostenibile, comunità energetiche, economia e sviluppo dei territori. Il dibattito è stato moderato dal giornalista Rai Federico Monechi.