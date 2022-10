Forestiamo insieme l’Italia, PAC 2000A Conad per il Parco Nazionale del Vesuvio.

PAC 2000A Conad partecipa attivamente all’iniziativa “Forestiamo insieme l’Italia” attraverso un progetto di tutela ambientale nel Parco Nazionale del Vesuvio (NA), in collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility (CSR), di sostenibilità e di decarbonizzazione.

La forestazione avrà luogo nella Riserva Naturale Tirone, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio (NA). Le specie che verranno messe a dimora appartengono alla tipica macchia mediterranea, che si presenta solitamente con una elevata biodiversità floristica: lo strato arboreo è costituito prevalentemente dal Leccio (Quercus ilex), associato ad altre piante caducifoglie (Roverella, Terebinto, Albero di Giuda, Orniello), mentre numerose sono le specie arbustive (Fillirea, Mirto, Corbezzolo, Alloro, Viburno, Alaterno, Lentisco, Cisto, diverse Ginestre).

Il Parco Nazionale del Vesuvio è stato istituito nel 1995 per proteggere l’area ad elevata biodiversità che cresce sui pendii del vulcano che svetta sul Golfo di Napoli. I boschi che crescono sulle pendici del vulcano sono molto variegati e particolari, tanto che recenti studi hanno consentito di accertare che la flora presente oggi nel territorio del Parco conta 744 specie diverse.

“Essere una grande azienda per PAC 2000A Conad significa agire come impresa per la comunità, tutelando l’ambiente e ascoltando i bisogni delle persone” afferma Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad. “Siamo orgogliosi di fare un regalo all’ambiente e alla Comunità in cui operiamo attraverso una importante iniziativa di forestazione. Una dimostrazione concreta del nostro impegno per il territorio e per la crescita e il benessere della Comunità in cui operiamo. Ringraziamo i nostri clienti che hanno partecipato attivamente all’iniziativa presso i nostri punti di vendita contribuendo in maniera concreta a questo progetto”.

“Questi interventi di miglioramento del territorio locale sono un ottimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato per il raggiungimento di obiettivi significativi dal punto di vista ambientale” sostiene Paolo Viganò, Fondatore di Rete Clima. “L’attività in corso prevede infatti la riforestazione di aree interessate da incendi boschivi, in un’area peraltro di alto valore naturalistico ed ambientale. L’azione di Conad permette così di intervenire concretamente sul territorio, per contribuire a ricostituire il capitale naturale precedentemente compromesso”.

L’iniziativa “Forestiamo insieme l’Italia” è parte della campagna “Foresta Italia”, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e prevede entro il 2023 la piantagione di 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale – mille in ciascuna regione – grazie al prezioso aiuto delle Cooperative, dei Soci e dei clienti i quali hanno partecipato alla campagna di forestazione nei punti vendita lungo tutto il territorio nazionale attraverso l’acquisto di prodotti a marchio Conad.

Le attività di forestazione rientrano nella strategia concreta di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il Futuro”, basata su tre dimensioni: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio.