Forno di panificio in disuso per bruciare rifiuti, intervengono Carabinieri a Marigliano.

Usava il forno di un ex panificio per incenerire rifiuti di vario genere: è quanto hanno scoperto i Carabinieri Forestali che oggi hanno denunciato per combustione illecita, a Marigliano (Napoli), un uomo di 88 anni.

Ad avvisare i militari sono stati alcuni cittadini, preoccupati dall’odore nauseabondo e dai fumi neri prodotti dalla combustione di scarti domestici e agricoli immessi atmosfera dalla canna fumaria alta circa venti metri.

Nella struttura, che è stata sequestrata, i carabinieri hanno trovao nella camera di combustione scarti carbonizzati di varia tipologia. (ANSA).