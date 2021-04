Giornata Nazionale del Mare, iniziativa di Greenpeace ed altre associazioni a Torre del Greco.

Il mare é troppo spesso una delle maggiori vittime dell’inciviltà delle persone, nonostante siano migliaia i cittadini che decidono di passare i propri momenti di relax proprio sulla sua riva o nei suoi paraggi.

Questa immensa risorsa e questo inestimabile patrimonio naturalistico diviene troppo spesso luogo di sversamenti di ogni tipo da parte di chi non ne ha rispetto.

É per questo che tutte NOI associazioni (vedi elenco) abbiamo deciso di rimboccarci le maniche, ancora una volta, e portare avanti un’attività di riqualificazione di 4 zone simbolo di Torre del Greco: il Porto, la Scala, la spiaggia delle Terme Ginnasio e la spiaggia del Laghetto.

All’attività, al fine di evitare assembramenti, parteciperà solo una piccola rappresentanza per ogni realtà e tra queste é importante ricordare la presenza del Liceo Scientifico “Alfred Nobel” di Torre del Greco, per rimarcare ancor di più il ruolo centrale dei giovani nel processo di rivalorizzazione della Città e di tutela e salvaguardia dell’immenso patrimonio naturalistico-ambientale e storico-culturale del nostro territorio. L’evento, che sarà svolto nel pieno rispetto delle misure contro la diffusione del Covid19 ha ricevuto il patrocinio Comune che darà anche il proprio supporto per l’esecuzione degli interventi.

Di fondamentale importanza per l’attività é stato anche il patrocinio del Flag Litorale Miglio D’Oro con il quale tutte le associazioni condividono a pieno l’obiettivo di riqualificare uno dei più bei litorali dell’area vesuviana.

Gli interventi sono stati concordati anche insieme alla capitaneria di Porto di Torre del Greco, con la quale sono state definite rigide regole da rispettare per la sicurezza dei volontari partecipanti.

In seguito a questo evento, che risulterà essere un azione straordinaria divenuta necessaria a causa dello stato in cui si trovano queste aree e che non può diventare un attività continuativa essendoci precise competenze istituzionali in merito, presenteremo agli enti competenti (Regione, Comune ecc.) un dossier nel quale documenteremo lo stato delle zone in cui opereremo e riporteremo una serie di richieste specifiche per la rivalorizzazione e riqualificazione del litorale vesuviano, con particolare attenzione a quello di Torre del Greco.

Siamo fiduciosi che questa nostra azione possa essere anche un esempio per i tanti cittadini che hanno voglia di darsi da fare per il proprio territorio poiché, non appena la situazione epidemiologica migliorerà, riproporremo una seconda tappa di questo bellissimo evento nella quale sarà consentita anche l’adesione della cittadinanza.

Le associazioni firmatarie:

Associazione Primaurora

Lega Navale Italiana di Torre del Greco

Associazione La Grande Onda

Associazione Completamente

Associazione N’Sea Yet

Greenpeace Gruppo Locale di Napoli

Associazione I.R.T. Volontari protezione civile

Collettivo Volontari per il Vesuvio

Contrada “Pezzentelle” Torre del Greco

Associazione Luna Janara

Comunity web Aucelluzzo

Associazione Sviluppo Area Porto

Associazione Delphino

Associazione BETA

WWF Napoli

Associazione Asklepios

Associazione Salute Ambiente Vesuvio

Rotary Distretto 2100 Club Torre del Greco Comuni Vesuviani

Rotaract Torre del Greco Comuni Vesuviani

Interact Torre del Greco Comuni Vesuviani

Scout Agesci Vesuvio

Associazione subacquea onlus Hippocampus

Associazione Arcipesca F.I.S.A. Torre del Greco

Centro Sub Torre del Greco

Cai T.a.m. Regione Campania

Associazione FondaliCampania APS

Associazione i Falchi del Vesuvio

Associazione San Domenico Savio APS

Climate Save Movemenet- Napoli Climate Save

Associazione Tuenda area Flegrea

Rete Stop Biocidio

Progetto #Prendi3

Associazione Aec

Forum dei Giovani di Torre del Greco

Associazione WAU (we area urban)

UNEC (Unione Nazionale Enti Culturali)

Rete Cittadini Volontari Cava dei Tirreni

Associazione Università Verde Torre del Greco

Exoitaly (rete nazionale laboratori per la pace)

Corpo europeo di solidarietà

Associazione CleaNap

Associazione il Faro

Coop Maria Immacolata Torre del Greco