Glovo, Sorbillo e WAU! Napoli insieme per la pulizia del Molo Luise a Mergellina, patrimonio mondiale dell’Unesco.

Glovo, la piattaforma di consegne a domicilio multi–categoria, Sorbillo e l’associazione WAU! Napoli organizzano in data sabato 2 ottobre un evento dedicato alla pulizia di uno dei

luoghi più belli di Napoli: il Molo Luise a Mergellina.

L’iniziativa di clean up promossa nei giorni scorsi ha raccolto una forte adesione da parte dei napoletani che accorreranno numerosi domani per accogliere i rifiuti abbandonanti in strada e tra gli scogli.



Obiettivo: pulire una delle spiagge più belle della città e sensibilizzare tutti per una maggiore attenzione verso l’ambiente e quello che ci circonda.

“Abbiamo scelto Molo Luise per il grande valore che ha per Napoli: oltre a essere patrimonio mondiale dell’Unesco è uno dei luoghi più amati e visitati. Un posto simbolo per mostrare a grandi e piccoli l’importanza di prendersi cura della propria città, e di come la sostenibilità ambientale passi anche dai piccoli gesti quotidiani e da momenti di condivisione come quello

che vivremo domani”. – commentano a gran voce gli organizzatori Glovo, Sorbillo e WAU! Napoli.



Secondo i dati raccolti da WAU! a Napoli ogni persona produce 526 kg di rifiuti all’anno; 1 kilo e mezzo di rifiuti al giorno. Di questi solo il 27% è riciclato. Considerati i 900.000 abitanti della città, la moltiplicazione di questi numeri porta a valori che devono far riflettere, specialmente per quei rifiuti che non essendo riciclati si disperdono nell’ambiente.



“Siamo molto felici della risposta ricevuta dalla comunità di Napoli che insieme a noi vorrà dedicare del tempo a salvaguardare e valorizzare una delle bellezze della città. Per questo abbiamo pensato di deliziare tutti i volontari, ma anche i semplici curiosi che si avvicineranno all’evento, con delle pizze fumanti firmate da Sorbillo e consegnate sulla spiaggia dai corrieri Glovo. – hanno concluso gli organizzatori.

L’evento si terrà al Molo Luise, domani 2 ottobre alle ore 10:30.

L’evento è gratuito e aperto a tutti coloro che vorranno partecipare.

È possibile iscriversi qui.