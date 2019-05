Green Days, appuntamento con Anea sabato 18 a Via Scarlatti, infopoint su Mobilità Sostenibile, Efficienza Energetica, ed Energia Rinnovabile.

Ritornano sabato 18 maggio nel cuore del Vomero a Napoli i Green Days – gli appuntamenti espositivi nelle strade dello shopping con infopoint e stand di aziende che presenteranno servizi e prodotti innovativi dei settori della Mobilità Sostenibile, Efficienza Energetica, ed Energia Rinnovabile.

Saranno presentati nuovi modelli di auto ibride, di biciclette a pedalata assistita, di ciclomotori elettrici e altre novità green quali nuove tipologie di caldaie ad alta efficienza energetica che si controllano con il proprio smartphone tramite APP, i condizionatori a pompe di calore, sistemi di sicurezza per la casa e tanto altro.

I cittadini potranno usufruire di tante promozioni: sconti per la sostituzione della vecchia caldaia con una di nuova generazione, prezzi speciali per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza, controllo caldaia, vantaggi per l’acquisto di bici e auto ibride, sistemi innovativi di mobilità elettrica (mobility scooter, biciclette a pedalata assistita, monopattini, segway ecc. ) ed offerte per la ristrutturazione completa di un appartamento e tanto altro ancora.

Evento organizzato da ANEA (Agenzia Napoletana per l’Energia e l’Ambiente) in collaborazione con il Comune di Napoli nell’ambito delle iniziative di EnergyMed, la Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica. L’evento è inserito tra gli Energy Days della Settimana europea dell’energia sostenibile 2019.

Novità 2019: ogni mese, all’esposizione in strada si affiancherà un momento di dibatto e confronto con seminari e workshop dedicati ai temi caldi della circular economy: digitalizzazione delle imprese, fotovoltaico innovativo, mobilità sostenibile, climatizzazione e caldaie ed FGAS e biometano. Per maggiori informazioni e consultare il calendario completo: www.anea.eu oppure segui l’evento sulla pagina Facebook Anea Napoli.