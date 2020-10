I volontari di La Via della Felicità ripuliscono le Scale di San Pasquale.

Durante il pomeriggio di sabato e la mattina di domenica i volontari de La Via della Felicità hanno ripulito le aree verdi attorno alle Scale di San Pasquale, in Corso Vittorio Emanuele a Napoli.

Nonostante la raccolta di sabato, i volontari tornando nella zona domenica mattina, hanno trovato altri rifiuti abbandonati, lasciati probabilmente nella notte.

“La situazione è allarmante” – riferisce Pascal Lemos, responsabile dei volontari – “per questo è necessario che tutti i cittadini si uniscano in modo che ognuno faccia la sua parte nel ridare un po’ di decoro alla nostra bella città.”

Tra i rifiuti che sono stati raccolti c’erano mobili, sedie, plastica, vetro, cartacce e addirittura un materasso.

Per questo i volontari vogliono invitare la cittadinanza a partecipare alla prossima iniziativa. Secondo i volontari è importante effettuare un lavoro di pulizia, con continuità, per limitare la formazione di depositi che poi generano degrado.

Ron Hubbard ne La Via della felicità scrisse: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto.” Ed è proprio quello che i volontari intendono fare per contribuire attivamente al miglioramento dell’ambiente!

Per maggiori informazioni chiama il numero 393.287.9569 (Pascal) o scrivi a laviadellafelicitacampania@gmail.com .