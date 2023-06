Igiene urbana il calendario degli interventi di giugno.

A partire dal 5 giugno viene assicurato un servizio integrato di derattizzazione e monitoraggio (DR), disinfestazione anti larvale (DSL), disinfestazione adulticida (DSA), deblattizzazione delle reti fognarie comunali (DB), deblattizzazione delle reti fognarie delle strutture sanitarie (DBS), disinfestazione dei favi vespidi (DSV), disinfezione delle aree urbane pubbliche (DF), disinfezione delle scuole pubbliche (DFS) e disinfezione post elettorale dei plessi elettorali (DFE).

Le attività assicurate dall’ASL Napoli 1 Centro vedranno l’impegno delle seguenti strutture comunali:

• Area Ambiente per la “Derattizzazione e Monitoraggio” e la “Disinfezione aree urbane pubbliche”

• Area Tutela del Territorio per la “Deblattizzazione rete fognaria comunale”,

• Area Educazione e Diritto allo Studio per la “Disinfezione scuole pubbliche”

• Dipartimento Segreteria Generale per la “Disinfezione dei plessi elettorali”.

Resta confermato il recapito mail interventigieneurbana@comune.napoli.it per eventuali segnalazioni.

Di seguito il calendario relativo al mese di giugno 2023