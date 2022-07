“Il Mare,Il Fiume, La Montagna” re-start per i campi di volontariato ambientale di Legambiente a Castellammare.

Per due settimane (dal 29 luglio al 6 agosto 2022 e dal 7 al 13 agosto 2022) venti volontari provenienti da tutta Italia parteciperanno ai due campi nazionali ( under 18 ed over 18) ambientali di impegno e formazione “Il mare, Il Fiume, La Montagna “organizzati dal circolo Legambiente Woodwardia Castellammare&Gragnano che rientrano nell’ambito del progetto “Giovani per il Clima”.

L’iniziativa avrà sede operativa e di pernottamento presso la Casa dell’ambiente e dell’impegno civile sita in Via Panoramica quartiere di Scanzano, bene confiscato alla camorra, affidato tramite bando di evidenza pubblica al “Circolo Legambiente Woodwardia”, associazione capofila del progetto. Ogni giorno, per due settimane, i partecipanti svolgeranno attività di volontariato su tutto il territorio e parteciperanno ad incontri formativi con le altre associazioni locali (Forum regionale giovani Campania, SlowFood-Penisola Sorrentina-Capri, Centro Giovani di Santa Caterina, Centro di cultura e storia dei Monti Lattari, Amici della Filangieri, WWF).Le giornate saranno ricche di appuntamenti che si svolgeranno tra Castellammare di Stabia e Gragnano con tappe anche in penisola Sorrentina. Numerose saranno le attività con focus su Acqua,Legalità,Arte, e tantissime iniziative Legambientine come “Riciclaestate “ e con gioia condividiamo quanto :“Siamo felici di poter accogliere venti persone provenienti da tutto il paese che ci aiuteranno con le attività che noi cerchiamo di svolgere periodicamente ormai dal 2011 in primis valorizzare la bellezza del nostro territorio. Condividiamo questa esperienza anche con l’associazione “Less Onlus per inclusione sociale per i migranti” infatti parteciperanno ai nostri campi anche due ragazzi da loro ospitati diventando questa un’ulteriore occasione per condividere i valori di accoglienza,inclusione e scambi culturali tra ragazzi . Dopo questo periodo così delicato che abbiamo attraversato , è fondamentale riportare entusiasmo ed attivismo che in questi anni è calato “. Pertanto chiunque voglia partecipare alle nostre iniziative, può contattarci preventivamente tramite Facebook , o email circolowoodwardia@hotmail.com” commentano gli organizzatori. Grazie. Vi aspettiamo