Il Parco Nazionale del Matese è quasi realtà, Girfatti convoca i sindaci.

Due hashtag che richiamano al confronto (#confrontiamoci e #ilparcochevvorrei), questo è il focus dell’incontro che si terrà venerdì 25 marzo alle ore 9:30 presso il Chiostro di San Domenico a Piedimonte Matese. “Verso il Parco Nazionale del Matese” sarà soprattutto un momento in cui si potrà discutere della nuova perimetrazione dell’Ente. Il presidente del Parco Regionale del Matese, Vincenzo Girfatti, ha infatti fortemente voluto che si parlasse dei punti di forza e degli eventuali punti di debolezza di questa nuova area protetta.

“Credo si tratti di un incontro al quale nessun sindaco potrà mancare, proprio perché sono i primi cittadini che s’interfacciano ogni giorno con i matesini”. Ha precisato Girfatti.

“Il confronto avverrà con tutti i Comuni inseriti nel Parco Nazionale e quindi non solo con i venti dell’attuale Parco Regionale ma anche con quelli del territorio provinciale di Benevento, Campobasso ed Isernia. L’obiettivo è interfacciarci con chi ha già un’idea e una gestione di un Ente Parco. Incontro che sostanzialmente serve a far capire che cosa significa questa nuova prospettiva, ma soprattutto serve a fare chiarezza su quella che è l’attività posta in essere fino a questo momento, anche da parte del Ministero. Si cercherà di inquadrare i problemi partendo principalmente e prima di tutto dalla perimetrazione per poi giungere al confronto sul regolamento”. Ha concluso Girfatti.