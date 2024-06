Incendio all’ex campo rom di Ponticelli, monta la polemica

Nonostante l’area fosse interdetta all’accesso, ieri mattina un vasto incendio si è sviluppaato nell’ex campo rom di via Mastellone a Ponticelli.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

“Vorrei esprimere il mio disappunto riguardo a un nuovo incendio stamane a via Mastellone, nel quartiere Ponticelli. A distanza di un anno preciso dall’incendio doloso e inquinante che ha colpito l’area, ci troviamo ancora al punto di partenza. Le opere che avrebbero dovuto impedire l’accesso e prevenire ulteriori incidenti non sono state avviate. Era il minimo aspettarsi che, in attesa delle bonifiche, si chiudessero le strade di accesso all’area. Invece, nulla è stato fatto, permettendo il continuo scarico illegale e nuovi incendi”, afferma in una nota il consigliere comunale di Napoli Libera Massimo Cilenti.

“È inaccettabile trovarsi ancora in questa situazione. Nonostante le numerose riunioni e incontri, non si è registrato alcun progresso. Siamo ancora al punto di partenza”, conclude Cilenti.

Come da consuetudine, perché ormai di consuetudine si tratta, ogni estate la città di Napoli e la sua Amministrazione Comunale si trovano a dover fare i conti con un incendio divampato nell’ex campo Rom del quartiere Barra, nei pressi di via Mastellone. Vale la pena ricordare che l’Amministrazione Comunale ha sempre promesso interventi di bonifica mai eseguiti e monitoraggi dell’area in questione avvalendosi dell’operato dell’ARPAC e dell’ASL territoriale. Ad oggi il risultato è l’ennesimo rogo a Barra. I cittadini hanno il diritto di vivere in una città sicura e pulita, dove l’aria sia salubre e respirabile. Come gruppo Forza Italia chiediamo, con forza, che l’area dell’ex campo Rom venga sottoposta quanto prima ad una bonifica che ormai non può essere più rimandata e a più stringenti controlli anche con l’utilizzo di impianti di video sorveglianza.

il segretario cittadino di Forza Italia Napoli

Iris Savastano

“È vergognoso che in un’area come quella dell’ex campo rom di via Mastellone a Ponticelli – interessata da un progetto di bonifica e che, dunque, dovrebbe essere sotto stretta e costante osservazione – il Comune non riesca nemmeno a chiudere i varchi di accesso per impedire ai criminali dell’ambiente di continuare a ingrossare la discarica abusiva e appiccare roghi tossici. Invitiamo Palazzo San Giacomo ad attivarsi immediatamente su questo fronte. Inoltre chiediamo alla Regione di prendere finalmente coscienza che la Terra dei Fuochi è un’emergenza che non ci siamo lasciati alle spalle e che bisogna affrontarla con misure adeguate al dramma. Non si scherza con la salute e la sicurezza dei cittadini”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e coordinatore cittadino a Napoli.