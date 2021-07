Incendio in discarica a Giugliano.

Un incendio ha interessato nella notte una discarica interrata da anni a Masseria del Pozzo, nel territorio del Comune di Giugliano (Napoli), gestita dalla SAPNA (Sistema ambiente della Provincia di Napoli).

Le fiamme sono divampate – per cause non ancora accertate – in superficie e non hanno prodotto danni alle infrastrutture. Nella zona si è sprigionato un odore acre ed intenso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano, che stanno indagando sulle cause dell’ incendio, ed i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme. (ANSA).