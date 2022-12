La Comunità Montana del Matese a lavoro per il dissesto idrogeologico, finanziato il progetto.

Una tematica tanto importante quanto attuale quella che vede accendere i riflettori sul dissesto idrogeologico. E’ stata recentemente pubblicata dal Ministero dell’Interno la graduatoria dei progetti ammissibili al contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza. La Comunità Montana del Matese è presente in graduatoria con un ambizioso progetto che comprende interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree a ridosso della viabilità forestale e degli impluvi montani.

Sarà finanziata, dunque, la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi afferenti al PNRR di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

“Si tratta di un finanziamento di circa 700mila euro che l’Ente montano investirà per il territorio. Un progetto molto grande, necessario e particolarmente attuale”. Ha sottolineato il Presidente della Comunità Montana del Matese Michele Caporaso.