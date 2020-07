La pianificazione dell’adattamento climatico urbano: “Il caso di Napoli” Clarity 4 Climate Resilience Webinar Series – Giovedì 16 luglio 2020 ore 16:00

Gli effetti del cambiamento climatico nelle città sono già visibili a livello globale, con eventi metereologici estremi che aumentano in frequenza e intensità. La valutazione degli effetti delle strategie di rigenerazione urbana sulle condizioni microclimatiche urbane è essenziale per orientare la pianificazione e la progettazione urbana in chiave resiliente, introducendo livelli di complessità nella gestione delle informazioni necessarie per definire adeguate azioni di adattamento a livello locale che rappresentano una sfida crescente per le pubbliche amministrazioni.

Il primo webinar in lingua italiana della serie “CLARITY for Climate Resilience” (Clarity4CR) presenta la metodologia sviluppata da CLARITY per la valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici in ambito urbano e gli strumenti di supporto per la pianificazione dell’adattamento, introducendo il servizio “Advanced Urban Screening” disponibile online per analisi su numerose città italiane e i risultati degli “Expert Studies” sviluppati per il caso studio della città di Napoli”.

Saranno inoltre discusse le opportunità di applicazione degli strumenti CLARITY per il supporto alla pianificazione e alla programmazione delle azioni di adattamento a livello locale e nazionale. All’indirizzohttps://tinyurl.com/CLARITY4CRè possibile rivedere tutti i webinar realizzati e conoscere i prossimi eventi pianificati.

