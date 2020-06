La tartaruga e i delfini nel mare di Punta Campanella.

Doppio avvistamento anche questa mattina. Una Caretta caretta riposa tra Massa Lubrense e Capri. Un gruppo di stenelle affianca il mezzo del Parco Marino.

Una tartaruga che riposa nel mare tra Massa Lubrense e Capri. Un gruppo di delfini che affianca l’imbarcazione del Parco Marino di Punta Campanella tra Punta Montalto e Marina del Cantone. Anche questa mattina si registra un doppio avvistamento nel mare della costiera e di Massa Lubrense, dopo il “diavolo di mare” e i tursiopi sabato scorso.

A riprendere la tartaruga con video e foto è stato Dino Astarita alle prime luce dell’alba. In un mare blu tra Punta Campanella e Capri, la Caretta caretta era in basking- letteralmente crogiolarsi- tipico atteggiamento delle tartarughe marine che si riscaldano alla luce del sole e che serve anche per rinforzare il guscio grazie ad una proteina.

Il Parco Marino, considerato anche l’incidente dello scorso luglio, quando una tartaruga fu investita e uccisa da un natante proprio in quella zona, invita al rispetto del codice della navigazione, della velocità consentita e delle regole dell’Area Marina Protetta.

Poco distante e sempre alle prime luci del mattino, il mezzo nautico del Parco Marino, condotto da Luca Urro, si è imbattuto in un gruppo di stenelle che, purtroppo, si sono rese questa volta poco visibili, affiancando si l’imbarcazione ma sparendo poco dopo senza i consueti salti e le classiche piroette.

