“Le comunità energetiche e i piccoli Comuni”, se ne parlerà il 13 ottobre alla Comunità Montana del Matese.

“Un interessante dibattito inerente una tematica particolarmente attuale e particolarmente importante, sempre a sostegno delle piccole comunità”. Questa la dichiarazione del presidente della Comunità Montana del Matese Michele Caporaso, che nell’annunciare l’incontro in programma per giovedì 13 ottobre ore 19:30 presso la sede di Via Sannitica a Sepicciano (Piedimonte Matese), ha puntualizzato l’importanza dell’argomento che andrà affrontato.

In quanto titolato alla programmazione e gestione del territorio montano, l’Ente ospiterà un incontro durante il quale si parlerà di comunità e piccoli Comuni e quindi degli incentivi della Regione Campania per la promozione della costituzione di “comunità energetiche rinnovabili e solidali” durante il quale interverranno, oltre al presidente della Comunità Montana Zona Matese e ai sindaci della Comunità, anche l’architetto Francesca De Falco, Dirigente UOD Sviluppo Economico – Regione Campania e il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero.