Le guardie ambientali a futuro remoto: i ragazzi delle scuole prime sentinelle.

L’Osservatorio tecnico scientifico del sodalizio in parola, diretto dal Prof. Maurizio Palmisano, ha messo in atto una azione di sensibilizzazione di tutela dell’ambiente denominata “Difendi l’ambiente, difendi la vita!” con il coinvolgimento delle scolaresche che hanno visitato in data odierna la 35^ edizione di Futuro Remoto, tuttora in corso fino al 3 dicembre a Città della Scienza.

L’iniziativa ha richiamato l’attenzione di decine di studenti delle Scuole Elementari, Medie e Superiori che hanno mostrato interesse alle attività proposte che andranno a concretizzarsi con un vero e proprio patto di impegno delle classi partecipanti a svolgere un ruolo di sentinella ambientale per il proprio territorio attraverso la consegna di una guida ecologica per la raccolta di dati finalizzati al calcolo della quantità di rifiuti che produciamo.



Il calcolo definito “impronta ecologica” consentirà agli organi preposti al controllo di effettuare azioni mirate per contrastare il fenomeno dilagante dei rifiuti inquinanti.



Per l’occasione, è sceso in campo anche il settore del Gruppo Giovani diretto da Emanuele Amendola che insieme all’istruttore Marino, ha consegnato agli alunni una apposita scheda su cui dovrà essere riportato la soluzione di un problema legato alla tutela delle specie marine, troppo spesso vittime di azioni scellerate dell’uomo per l’abbandono della plastica in mare