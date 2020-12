L’impegno di U.C.S.A. per l’elaborazione della Strategia Regionale per le Green City della Campania.

Un incontro per discutere e contribuire ad elaborare una Strategia per la Green City in Campania si è tenuto il 16 dicembre 2020. L’obiettivo di questo evento, su piattaforma digitale, che rientra nelle attività del Progetto “Strategia per le green city per lo sviluppo sostenibile in ambito urbano e metropolitano nei comuni campani”, è stato quello di discutere e approfondire le informazioni raccolte e le iniziative in atto nelle città del territorio regionale nei diversi ambiti individuati dalle Linee Guida per le Green City e di identificare gli ostacoli e superare le barriere ad una piena attuazione di uno sviluppo sostenibile in ambito urbano.

L’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale (UCSA), l’Ufficio che coordina e pianifica molteplici attività negli ambiti energia, cambiamenti climatici ed anche sostenibilità ambientale, a supporto dei Comuni di Striano, San Giuseppe Vesuviano, Palma Campania e San Gennaro Vesuviano, ha colto l’occasione per partecipare all’incontro online per portare il proprio contributo al Progetto, che vede coinvolti la Regione Campania e il Green City Network, approvato e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare.

L’attività del Progetto risponde all’obiettivo di attivare, in connessione con le attività per la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Campania, uno specifico focus prioritario sulle green city attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali nel processo di trasformazione verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ha aperto i lavori con la presentazione del Progetto ed i primi risultati dei questionari condivisi con le città campane ed altri rilevanti stakeholder. Successivamente sono intervenuti i rappresentanti della Regione Campania e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Maria Grazia Falciatore, Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e componente della Cabina di Regia attuazione Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile; Mara Cossu, Coordinatrice della II Divisone – Strategie per lo sviluppo sostenibile e fiscalità ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’Ambiente.

Per l’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale è intervenuto il Delegato del Presidente della Conferenza dei Sindaci di UCSA, Antonio Cordella, Vicesindaco di Striano con delega all’Ambiente, che ha partecipato al dibattito ed esposto le principali attività ed esperienze dell’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale, in particolare quelle per la tutela dell’ambiente, nei settori dell’energia e della mobilità sostenibile e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Avvalendosi degli esiti di queste consultazioni verrà successivamente elaborata una Strategia Regionale per le Green City, che concorrerà anche alla elaborazione della Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile.