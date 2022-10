Lo spettacolo delle balenottere tra Punta Campanella e Capri.

Avvistamento spettacolare nelle acque tra l’Area Marina Protetta Punta Campanella e Capri. Nel tratto di mare tra Massa Lubrense, in penisola sorrentina e l’isola azzurra, alcuni diportisti ieri hanno filmato un piccolo gruppo di Balenottere comuni. I grossi mammiferi marini sono stati avvistati a pochi metri dall’imbarcazione. L’ Amp Punta Campanella ha divulgato il video che è diventato subito virale sui social.

La presenza delle Balenottere comuni, come dei capodogli e di altri cetacei, non è una novità per quella zona di mare che rientra infatti in una “Important Marine Mammal Area”, area di importanza per mammiferi marini, così come riconosciuto dall’IUCN ( Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) qualche anno fa. Una vasta zona tra le isole pontine, Ischia, Capri e Punta Campanella che vede il frequente passaggio e la presenza di ben 7 specie di cetacei, tra cui balene, capodogli e delfini. Per tutelare questi ultimi, l’Amp Punta Campanella, da due anni, partecipa al progetto cofinanziato dalla Commissione Europea, LifeDelfi, e per novembre ha organizzato dei corsi gratuiti di dolphin watching.

“Questi meravigliosi avvistamenti ci devono spingere ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare al meglio questi straordinari abitanti del mare” il commento di Lucio Cacace, Presidente AMP Punta Campanella.

Video : Catello Polichetti