MakeSomethingWeek di Greenpeace Italia alla Bicycle House in Galleria Principe di Napoli.

Lo scorso sabato 10 dicembre, presso la Bicycle House, nella Galleria Principe di Napoli, dalle 10:00 alle 18:00, si sono svolti una serie di incontri in cui appassionati e creativi hanno condiviso le loro esperienze nel riparare, riciclare e, soprattutto, riutilizzare oggetti vecchi, inutilizzati o destinati ad essere gettati via.

Nel corso della giornata, che ha avuto il via con un workshop per la realizzazione di “Bee wrap” o panni cerati, si sono alternati momenti di condivisione di libri, abiti, accessori nello spirito dello scambio e del riciclo, buone pratiche per riparare gli oggetti e ridurre gli sprechi e i rifiuti. Diversi i workshop e laboratori con makers, che hanno condiviso con il pubblico esperienze, modalità organizzative, e tecniche facili da imparare per recuperare abiti e stoffe, come quello di Nakupenda – Sartoria Sociale A.P.S., che raggruppa sarti con background migratorio e operatori del sociale o quello dell’Associazione “La radice di Coira”, cooperativa sociale nata da un’idea di un gruppo di donne italiane e straniere, che ha mostrato come realizzare candele e piccoli regali utilizzando quello che si ha in casa.

Non é mancato anche quest’anno, il consueto workshop di ciclofficina, tenuto da NapoliPedala, per imparare a riparare una ruota della propria bicicletta.