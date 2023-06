Napoli per Napoli, giornata di sensibilizzazione ambientale domenica 11.

Domenica 11 giugno si svolgerà la terza edizione di “Napoli per Napoli”, giornate di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde, volute dal Sindaco Gaetano Manfredi, coordinate dall’Assessore al Verde e all’Ambiente Vincenzo Santagada ed in collaborazione con l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza, con l’ASIA e con le 10 Municipalità cittadine.

Queste giornate all’insegna della “cura del bene comune” sono realizzate grazie all’impegno di associazioni di volontari, comitati di quartiere e cittadini ed offrono un ampio programma di interventi di pulizia e attività di divulgazione che hanno come obiettivo la sensibilizzazione al rispetto del decoro urbano e la valorizzazione degli spazi pubblici.

L’appuntamento è organizzato in sinergia con la campagna contro l’abbandono di mozziconi e piccoli rifiuti nell’ambiente “Piccoli gesti, grandi crimini” promossa da Marevivo Onlus in collaborazione con BAT Italia e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica. Fino a domenica 11 in Via Toledo saranno distribuiti, inoltre, 5.000 posacenere tascabili. È disponibile sul sito del comune di Napoli una mappa delle attività previste con le relative location ed un modulo di iscrizione che i cittadini possono utilizzare per formalizzare la propria iscrizione e scegliere l’area e l’associazione con la quale intendono partecipare. Questo il link: https://www.comune.napoli.it/napolipernapoli