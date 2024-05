Dall’Oceano al nostro rubinetto, presentazione del docufilm mercoledì 29 al Museo Darwin-Dohrn

Mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 10:00 al Museo Darwin-Dohrn si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del docufilm “Dall’Oceano al nostro rubinetto”.

All’incontro parteciperanno Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli, Alessandra Sardu, Presidente CdA Abc, Sergio De Marco, Direttore Generale Abc, Roberto Bassi, Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Ferdinando Boero, Presidente Fondazione Dohrn, Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo. Modera Gino Aveta, autore televisivo e radiofonico.

Da dove viene l’acqua del rubinetto? La porta ABC ma l’acqua viene dall’Oceano. Il documentario narra come l’acqua arriva nelle nostre case attraverso gli occhi di due bambine.

Produzione esecutiva di Canoneinverso e regia di Otwin Biernat e Lucille de Rochefort.

L’acqua, la più importante risorsa del nostro pianeta, è un bene comune che appartiene a tutti gli abitanti della terra ed è patrimonio dell’umanità. Il concetto di acqua bene comune è stato riconosciuto a livello internazionale come un diritto universale, presupposto per tutti gli altri diritti umani.

Napoli, come poche altre città d’Italia, ha l’acqua denominata “bene comune”. Il messaggio da divulgare è quello di farne un uso corretto e consapevole evitando sprechi anche nei piccoli gesti quotidiani.

Il miglioramento della gestione delle risorse idriche si è reso necessario anche a seguito dei cambiamenti climatici in corso, pertanto è vitale, l’informazione e la divulgazione alla cittadinanza di come evitare gli sprechi di un “bene” che, come è noto, non è sempre una risorsa disponibile, né inesauribile. Abc, Marevivo, Fondazione Dohrn, pertanto, si impegnano in attività didattiche, di conoscenza e di informazione sulla corretta gestione dell’uso dell’acqua. La realizzazione del docufilm ha l’obiettivo di diffondere questi concetti, non solo nelle scuole come l’educazione ambientale ma divulgarli in tutti quei luoghi che attirano aggregazione di cittadini.