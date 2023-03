Ocean&Climate Change, fino a domenica 12 mostra a Castel dell’Ovo.

Dal 6 al 12 marzo, la Sala Italia di Castel dell’Ovo a Napoli ospita Ocean&Climate Village, la prima mostra interattiva ed educativa dedicata alla relazione tra oceano e clima con l’obiettivo di creare la Generazione Oceano.

Realizzata dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO (IOC-UNESCO) con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Napoli, con il supporto di E.ON Italia nell’ambito dell’iniziativa Energy4Blue e come partner scientifici CNR Ismar, la Stazione Zoologica Anton Dohrn e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 18, gratuitamente. L’agenda, ricca di appuntamenti, potrà essere consultata a questo link.

Giunta alla sua terza tappa dopo Milano e Venezia, Ocean&Climate Village è un’esperienza multisensoriale, accessibile e formativa dedicata al tema oceano e clima che quest’anno con l’arrivo a Napoli si arricchisce di una nuova installazione, Feel the Change, pensata per avvicinare anche le persone non vedenti e ipovedenti.

PROGRAMMA INAUGURAZIONE

Lunedì 6 Marzo

Ore 16:00 – 18:00 – Inaugurazione con visita guidata a Ocean&Climate Village

Modera: Diana de Marsanich – giornalista green

Interverranno

• Ana Luiza M. Thompson-Flores – UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe

• Francesca Santoro – Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO

• Cons. Amb. Paolo Andrea Bartorelli – Ministero degli Affari Esteri

• Frank Meyer – CEO E.ON Italia

• Paolo Mancuso – Consigliere alla Transizione Ecologica del Comune di Napoli

• Maura Striano – Assessore all’Istruzione e alla Famiglia, Comune di Napoli

• Prof. Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II

• Marco Sacchi – Responsabile di sede, CNR-Ismar

• Chris Bowler – Presidente Stazione Zoologica Anton Dohrn

• Federico Girotto – designer Feel the Change