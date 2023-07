Ombrelloni “marini”, il nuovo progetto sociale del Parco della Gaiola

Imparare a conoscere il mare, godendosi il mare e rilassandosi in spiaggia al Parco Sommerso di Gaiola.

Nell’ottica di migliorare sempre di più la vivibilità e decoro dell’area di balneazione pubblica presente all’interno dell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, rendendo più gradevole e formativa la permanenza dei bagnanti che d’estate fruiscono della piccola spiaggia, il Parco da questa mattina ha messo a disposizione gratuitamente di famiglie con anziani o bambini, ombrelloni da spiaggia.

Non sono però comuni ombrelloni, sono “Ombrelloni marini”!

Ogni ombrellone, infatti, riporta il disegno di un organismo marino del Parco e all’interno una piccola scheda descrittiva di quella specie. In questo modo offrendo un servizio gratuito ai bagnanti se ne migliorerà la permanenza in spiaggia e si stimolerà la conoscenza della biodiversità del Parco.

15 Ombrelloni e 15 diversi organismi marini, che caratterizzano il Parco dalla superficie alla profondità. Ogni disegno è una piccola opera d’arte disegnata a mano dall’artista Serena Strino, figlia del noto pittore napoletano Gianni Strino.

Il progetto è stato finanziato con i fondi delle sanzioni amministrative applicate ai pirati del mare che violano le norme di tutela e sicurezza del Parco. Un modo, quindi, per trasformare un illecito ai danni del Parco in un servizio pubblico in più per la collettività, con un occhio di riguardo per anziani e bambini. Nella distribuzione degli ombrelloni marini si darà infatti prioprità ai soggetti che hanno più bisogno di ripararsi dal sole diretto estivo.

“Con questa iniziativa degli Ombrelloni sociali marini, oltre a fornire un servizio gratuito ai bagnanti del Parco per migliorare ulteriormente la vivibilità e confort dell’area, soprattutto per anziani e famiglie con bambini, vengono fornite piccole pillole per imparare a conoscere meglio gli abitanti del Parco ed aumentare la consapevolezza che ci troviamo in una meravigliosa riserva marina in Città. Un ringraziamento speciale all’artista Serena Strino che ha reso unico ogni singolo ombrellone marino con i suoi splendidi disegni” dichiara il Direttore del parco maurizio Simeone.