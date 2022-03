Parco Nazionale del Matese, l’appello di Girfatti agli amministratori locali: “Lavoriamo all’unisono affinché i vari problemi che si sono posti possano essere risolti”.

“Il Parco Nazionale è realtà. Che cosa è necessario fare affinché possa nascere nel migliore dei modi?” Questa la domanda con la quale il presidente Girfatti ha dato il La all’incontro che si è svolto lo scorso venerdì, 25 marzo, presso il Chiostro di San Domenico a Piedimonte Matese in merito agli ultimi aggiornamenti sulle procedure burocratiche inerenti il Parco Nazionale del Matese. Incontro fortemente voluto, appunto, dall’avvocato Vincenzo Girfatti, attualmente presidente del Parco Regionale del Matese, che ha intavolato punti di forza e punti di debolezza del nascente Ente.

“Si sta scrivendo una nuova pagina di storia di questo territorio e non ci possiamo permettere di ricommettere gli stessi errori del passato, perché non si tratta di un Parco Regionale bis. Tra gli errori più grandi del passato c’è stato, per esempio, quello della mancanza di un piano e di regolamenti, proprio per questo sin dal mio insediamento ci siamo attivati per farli, in via sperimentale e provvisoria, e per riunire tutti gli attori del territorio attorno ad un tavolo”. Ha esordito Girfatti. “Lavoriamo all’unisono affinché i vari problemi che si sono posti possano essere risolti”. Ha continuato.

“A novembre 2021 abbiamo ricevuto l’ultima proposta di perimetrazione dal Ministero e abbiamo ritenuto opportuno accendere un confronto immediato con la Comunità del Parco. Abbiamo richiesto ad ISPRA di venire sul territorio per chiudere con i Comuni coinvolti, in poco tempo, una perimetrazione ed una zonazione condivisa. Ritengo sia una richiesta legittima ed assennata. L’incontro è stato perciò voluto al fine di confrontarsi sul tema anche con gli amministratori dei Comuni che non fanno parte del Parco Regionale e che oggi sono inseriti nei nuovi confini delineati per il Parco Nazionale. A breve coinvolgeremo le Associazioni con le quali abbiamo sempre avuto un rapporto di grande collaborazione”.

Questo è quanto emerso in buona sostanza dall’incontro che ha anche visto intervenire tutti gli amministratori locali che in realtà sono i diretti interessati a questo nuovo corso di eventi.

Tutti gli interventi hanno ritenuto opportuno, poi, ringraziare e rendere merito al presidente in carica Girfatti di essere stato sempre in prima linea nella direzione del confronto.