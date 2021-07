Parco Regionale del Matese: arriva la certificazione FSC.

Arriva l’agonata certificazione FSC per i boschi ricadenti nel territorio comunale di Sant’Angelo d’Alife. Si terrà domani 15 luglio alle ore 18:00, presso la sede del Parco Regionale del Matese in via Figulantina, a San Potito Sannitico, la conferenza stampa per la presentazione della certificazione FSC dei boschi del Matese.

Ad introdurre e a moderare ci sarà il presidente dell’Ente Parco Vincenzo Girfatti, mentre ad intervenire saranno: il presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero; il sindaco di Sant’Angelo D’Alife Michele Caporaso; il referente del Parco Regionale del Matese per la certificazione FSC Pio Ciliberti; il direttore FSC Italia Diego Florian e Marco Clementi, responsabile schemi catena di custodia e forestale CSI. Le conclusioni saranno affidate all’assessore all’agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.

Il Forest Stewardship Council (FSC) è un’ONG, senza scopo di lucro, che ha dato vita ad un sistema di certificazione forestale riconosciuto a livello internazionale. “La certificazione ha come scopo la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati. Il logo di FSC garantisce che il prodotto è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite secondo i principi dei due principali standard: gestione forestale e catena di custodia. Lo schema di certificazione FSC è indipendente e di parte terza. Le ispezioni infatti vengono effettuate da oltre 30 enti di certificazione in tutto il mondo. Gli enti di certificazione sono a loro volta accreditati dall’ente di accreditamento internazionale ASI (Accreditation Services International)”. Questo si legge in rete in merito all’Organizzazione che d’ora in poi darà lustro ai boschi matesini.

“Non possiamo che essere entusiasti per questo grande risultato ottenuto dal Parco Regionale del Matese. La certificazione FSC per i nostri boschi significa tanto, stiamo parlando di un riconoscimento eccellente all’unico paese del centro sud Italia, secondo paese in Italia ad ottenerlo, tra i pochi in Europa a godere di questo privilegio. Prestigio che fa onore alla mia comunità”. Non nasconde l’entusiasmo il primo cittadino di Sant’Angelo D’Alife Michele Caporaso. Doverose le precisazioni del presidente del Parco Regionale del Matese Vincenzo Girfatti: “Si conclude un iter lunghissimo. Il risultato che oggi il Parco Regionale del Matese porta a casa è notevole, basti pensare al prestigio che un tale marchio vanta. In questo delicato momento di transizione da Parco Regionale a Parco Nazionale ho dovuto fare delle scelte importanti per non far perdere questa illustre opportunità al territorio. Perciò la scelta di far entrare il Comune di Sant’Angelo d’Alife nell’accordo a tutela del marchio FSC”.