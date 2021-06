Parco Regionale del Matese, Girfatti: “Mentre nasce il Parco Nazionale, quello Regionale esiste”

È un bilancio molto positivo quello che il Parco Regionale del Matese può stilare dopo 3 anni di presidenza Girfatti. Durante la conferenza stampa di stamane, 24 giugno, il presidente Vincenzo Girfatti ha ripercorso le principali tappe del suo operato presso l’Ente matesino di via Figulantina.

“Il Parco Nazionale non è di fatto ancora nato, – ha precisato Girfatti – ma devo dire che la Regione Campania ha ottemperato a quanto richiesto dal Ministero. La zonizzazione e la perimetrazione sono stati lo scoglio più grande ma ampiamente superato. Ora si dovrà attendere che le stesse procedure vengano concluse anche dalla Regione Molise per completare il da farsi”. Ma in attesa che il Parco Nazionale nasca, quello Regionale già a pieno regime deve fare in modo che si proceda nel migliore dei modi ed è in questa direzione che si procede. “Non mi stancherò mai di ripetere, – ha continuato Girfatti – ce di fondamentale importanza sono e dovranno essere gli strumenti di gestione”. I regolamenti e il piano del parco sono la condizione necessaria sia per far decollare il Parco Nazionale che la base solida sulla quale Girfatti ha lavorato in questi 3 anni di presidenza.

“In tre anni, nonostante le non poche difficoltà, abbiamo attuato numerosi regolamenti e l’ultimo a cui stiamo lavorando è per il sorvolo, al fine di poter permettere l’uso di droni”. Annunciata da Girfatti anche una stretta collaborazione con i sindaci del Litorale Domitio per far in modo di promuovere mare e montagna e favorire così un ritorno d’immagine per il turismo. Annunciata anche una tre giorni dedicata all’inaugurazione del Museo Multimediale presso la casa del Parco di San Potito Sannitico. Il prossimo 23 luglio sarà ufficialmente aperto al pubblico un luogo dedicato ad un viaggio virtuale sul Matese.

“Si sta aprendo una stagione di eventi sportivi che vede il Matese al centro. Il nostro obiettivo è anche quello di creare una rete di servizi di trasporti che possa incentivare ancora di più il turismo. Questo è un territorio vivo e dinamico anche grazie alle Associazioni e alla Consulta a cui vanno sempre i miei ringraziamenti. Programmare, pianificare e stimolare il territorio. Questo è quello che questo Ente continuerà a fare”. Ha concluso Girfatti.