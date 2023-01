Piano di Sorrento, al via la Mostra sulla sostenibilità.

Dal 20 al 26 gennaio “Sulle ali delle Farfalle”, percorso informativo sull’Agenda 2030 per salvare il Pianeta. Iniziativa del Cea Punta Campanella con altri Cea delle rete Infeas della Regione Campania. Venerdì mattina incontro pubblico di presentazione

Una serie di percorsi guidati per affrontare e comprendere i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, le linee guide per realizzare in questo decennio società più sostenibili. Si chiama “Sulle ali delle Farfalle” la Mostra ideata e realizzata dal Cea ( Centro di Educazione Ambientale) dell’Amp Punta Campanella con il Lea ( Laboratorio di Educazione Ambientale) Valle delle Ferriere. L’evento si svolgerà dal 20 al 26 gennaio a Piano di Sorrento con il patrocinio del Comune. La Mostra sarà aperta dalle 9 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17 presso il Centro Polifunzionale di via Cavottole a Piano. Venerdì 20 gennaio, alle 10,30, il progetto sarà presentato con un incontro pubblico presso il Centro. L’iniziativa coinvolge in maniera diretta i giovani, in particolare gli alunni del Liceo Artistico Francesco Grandi e del Liceo Scientifico Gaetano Salvemini.

” La Mostra è uno strumento che consente alla generazione presente di riflettere sui 17 obiettivi dell’agenda 2030, appello che le Nazioni Unite hanno rivolto a tutto il Pianeta per non compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni- sottolineano gli organizzatori dell’evento- È un valido percorso formativo per sensibilizzare ciascuno alla tutela e alla protezione della vita sul nostro pianeta e per sollecitare alla ricerca e alla sperimentazione di strategie sostenibili.”

Partecipano anche molti altri Centri di Educazione Ambientale della Rete regionale INFEAS (Informazione Formazione Educazione Ambientale e alla Sostenibilità ) con il contributo dell’Assessorsto all’Ambiente e agli Ecosistemi della Regione Campania.

” Vista l’importanza e la stretta attualità dei temi trattati- spiega il Presidente dell’Amp Punta Campanella, Lucio Cacace- invitiamo tutti i cittadini, le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni e le associazioni a partecipare”.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai paesi membri delle Nazioni Unite, è un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità. È costituita da 17 obiettivi da perseguire per la sostenibilita entro il 2030, non soltanto in campo ambientale, ma anche economico e sociale.