Piccoli gesti, grandi crimini, presentazione della campagna di Marevivo martedì 6.

Martedì 6 giugno alle ore 11 in Via Toledo, Largo Enrico Berlinguer (NA) si terrà la presentazione della campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” promossa da Marevivo in collaborazione con BAT Italia, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Comune di Napoli.

Il progetto mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Interverranno:

Carmine Esposito – Delegato Regione Campania Marevivo

Prof. Vincenzo Santagada – Assessore alla Salute del Comune di Napoli con delega al Verde e all'Ambiente

Fabio de Petris – Direttore Generale BAT Italia

Luigi Borgogno – General Manager JustOnEarth