Piente in festa alla Pineta Nenzi Bozzi di Ischia.

A seguito della prima fase di indagine territoriale e mappatura partecipativa, avvenuta nel mese di Luglio, il Collettivo Needle – agopuntura urbana, ha avviato il 15 Settembre, la Seconda Fase del progetto Piante in.Festa presso il Parco Nenzi Bozzi, risultato vincitore del bando Si può fare Campania e patrocinato moralmente dal Comune Di Ischia.



L’obbiettivo del progetto è realizzare un intervento di agopuntura urbana sensibile ai temi della tutela del verde e della biodiversità, che promuova il patrimonio dell’isola d’Ischia e la cultura.



I FASE _ dal 1 al 4 LUGLIO

Nel corso della Prima Fase, realizzata dal 1 Luglio al 4 Luglio, il collettivo ha svolto un’indagine territoriale con il coinvolgimento attivo della cittadinanza finalizzata a definire una progettazione partecipata delle diverse aree del Parco. Nell’azione di consultazione e partecipazione, realizzata in maniera intuitiva e coinvolgente attraverso la gamification, i partecipanti hanno avuto la possibilità di segnalare i problemi dell’area indagata, di esprimersi rispetto alla possibilità di realizzare degli arredi in autocostruzione e di manifestare la propria visione per il futuro della Pineta Nenzi Bozzi.



L’azione di mappatura svolta dagli esperti di Needle si è concentrata sull’individuazione della biodiversità presente nel parco con l’intento di spiegare l’utilizzo fitoterapico e alimentare degli esemplari presenti. Il titolo “Piante in.Festa” allude di fatti alle pratiche della permacultura, mirate alla gestione di paesaggi antropizzati che soddisfino i bisogni della popolazione e al contempo presentino la resilienza, ricchezza e stabilità di ecosistemi naturali, piante infestanti incluse! Questa fase ha coinvolto anche i bambini in un processo gameficato di mappatura delle specie botaniche presenti nell’area.



II FASE_ dal 15 al 19 SETTEMBRE

La seconda fase prevede la progettazione e l’autocostruzione di arredi leggeri sulla base dei feedback raccolti nella fase di indagine territoriale.

la fondamentale esigenza emersa in fase di mappatura è stata dotare il parco di un’area relax multifunzionale, in cui sdraiarsi, leggere immersi nella bellissima vegetazione del parco o fermarsi per una pausa con gli amici in uno spazio fresco ed attrezzato.

Un secondo elemento critico emerso in fase di indagine territoriale ha riguardato la manutenzione delle aree verdi; questa criticità ha indotto il collettivo a sviluppare l’idea di un giardino secco mediterraneo che non necessita di irrigazione, grazie alla particolare stratigrafia del terreno e alle specie impiantate, con l’obiettivo di condividere buone

pratiche per la realizzazione di giardini self made, a bassa manutenzione, che evitino lo spreco d’acqua.



Infine, la proficua collaborazione con le associazioni del territorio ha indotto il collettivo ad immaginare elementi di arredo che potessero supportare le attività diverse attività promosse da queste organizzazioni. Si è pertanto deciso di progettare arredi multifunzionali per il baratto alimentare e il book sharing che sarà gestito in maniera diretta dalle realtà attive del territorio coinvolte nel progetto.



La Seconda Fase di progetto si concluderà il 19 Settembre con un evento finale durante il quale sarà inaugurata la ineta rigenerata e si svolgerà un concerto di musica classica napoletana.



Il progetto è sostenuto delle organizzazioni Cantiere Giovani, capofila del progetto nazionale, e Comunica Sociale, partner di progetto e referente regionale e dalle molteplici realtà ed associazioni attive sul territorio: Ludoteca La Casa Sull’ Albero promossa dalla società Fun&Fun, La Ghironda Ischia, ASD Ischia Pallavolo, La Filosofia, il Castello e la

Torre, La Borsa Verde 3.0, gruppo Vulcào, Ceic, LaAv, AirParc, Di Frenna Falegnameria, Guarracino Plants.



