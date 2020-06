Polveri sottili, proposta di legge regionale.

Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, la proposta di legge approda in commissione ambiente. La legge regionale è stata presentata dal consigliere regionale, presidente della Commissione Ambiente Gennaro Oliviero. Questa proposta di legge oggi è approdata nella commissione presieduta da Oliviero alla presenza dell’assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola. La proposta di legge ha lo scopo di regolamentare le emissioni da polveri sottili, causa del 7% di morti in Campania.

“Questa legge è frutto di un lavoro svolto in stretta sinergia con gli esperti di Arpac e la Giunta Regionale ma soprattutto con il vice Presidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola – dichiara Oliviero – la lotta all’inquinamento atmosferico si combatte con la consapevolezza che non soltanto i gas di scarico sono fonte di inquinamento da polveri sottili ma anche le emissioni dei camini e delle stufe tradizionali a legna, con dati allarmanti. Questo imporrà l’adeguamento alle normative europee in materia di limiti di altezza e di “produzione” dei fumi sia sulle civili abitazioni che negli esercizi commerciali, così da eliminare l’inquinamento atmosferico fino all’80%. Solo con questa legge porteremo la Campania allo stesso livello delle Regioni più all’avanguardia nel campo”.

Soddisfatto l’assessore Bonavitacola apprezzando l’iniziativa legislativa: “che si colloca in un momento storico particolare dove a seguito del lock down abbiamo compreso che la problematica dell’inquinamento non è irreversibile”.

Bonavitacola ha anche annunciato una serie iniziative della giunta in campo ambientale come il potenziamento degli strumenti di rilevazione di inquinamento.