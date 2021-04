Premio Innovazione Amica dell’Ambiente a cura di Legambiente e Groupama.

Groupama Assicurazioni scende in campo al fianco di Legambiente per sostenere idee e progetti di innovazione e sostenibilità.

La Compagnia assicurativa diventa partner del Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente, giunto alla sua 17esima edizione, la sfida sulla quale si giocano la competitività, l’attrattiva e il benessere di città e territori, quella per un futuro più green e innovativo.

Primo riconoscimento nazionale rivolto all’innovazione in campo ambientale, il premio organizzato da Legambiente, è realizzato quest’anno in partnership con Groupama Assicurazioni – prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i principali player del settore assicurativo in Italia – e con il contributo di UPS Fondation.

Il Premio punta a creare un contesto favorevole alla ricerca, contribuendo a diffondere buone pratiche e valorizzando i soggetti capaci di cogliere la sfida ecologica quale opportunità irrinunciabile di sviluppo economico e sociale.

Al centro dell’edizione 2021 le start up, gli spin off universitari e aziendali e, per il primo anno, anche le PMI (piccole medie imprese) innovative a vocazione ambientale e sociale che maggiormente faticano a inserirsi e ad affermarsi sul mercato.

Il bando appena pubblicato mira a intercettare iniziative, interventi, piani e progetti che si muovono verso questo paradigma, con riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) dell’Agenda ONU 2030. Un premio destinato, dunque, a tutte quelle innovazioni di prodotto, processo o servizio, di tipo tecnologico, gestionale o sociale, che contribuiscano a una significativa riduzione degli impatti ambientali, al rafforzamento della resilienza agli effetti del cambiamento climatico e si segnalino, al contempo, per originalità, replicabilità e potenzialità di sviluppo.

Quest’anno per la prima volta il premio conta sull’importante partnership con Groupama Assicurazioni, con cui Legambiente è ben felice di raccontare come la tecnologia e l’innovazione possano contribuire in maniera importante nella lotta alla crisi climatica.

“Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso al fianco di Legambiente perché la nostra azienda non coltiva solo il business: l’attenzione all’ambiente e al sociale è una delle missioni portanti della Compagnia – dichiara Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni – Da sempre promuoviamo politiche aziendali finalizzate ad un modello di impresa sostenibile che tenga conto non solo della ricchezza, ma anche della coesione sociale e della tutela delle risorse e che si integri con la nostra missione di assicuratori grazie ad una profonda responsabilità ambientale e sociale. Un gesto dovuto, di rispetto e protezione per le persone e per le generazioni future. Il Premio Innovazione Amica dell’Ambiente, alla cui realizzazione siamo davvero felici di collaborare quest’anno al fianco di Legambiente, farà emergere le eccellenze e le positività del tessuto economico e sociale del nostro Paese. Siamo molto orgogliosi che la nostra azienda possa contribuire a sostenerle e a valorizzarle”.

“Siamo particolarmente orgogliosi, quest’anno, di confermare l’appuntamento con il Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente: un riconoscimento a tutte quelle realtà che non mancano di distinguersi in eccellenza e innovatività, pur tra le mille difficoltà legate ai differenti contesti socio-economici e territoriali in cui operano e al momento contingente – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – D’altro canto siamo convinti che, proprio nel pieno della crisi globale che stiamo attraversando, la sostenibilità possa essere la leva principale del cambiamento, per perseguire un futuro più efficiente, equo e sicuro nella gestione delle risorse. Pertanto, continuiamo a sostenere e promuovere l’Italia capace di offrire un modello alternativo di sviluppo, moderno e rispettoso dell’ambiente, con particolare attenzione ai più giovani”.

COME PARTECIPARE – La partecipazione al premio è gratuita, riservata alle realtà che hanno per protagonisti i giovani e con sede legale in Italia. Costituisce titolo preferenziale la specifica anagrafica under 35.

Queste le categorie per le quali è possibile concorrere: Agricoltura e Filiere Agro-alimentari; Mobilità Sostenibile; Digital green, comunità in rete, dai piccoli Comuni alle Smart Cities; Economia Circolare; Ecodesign; Transizione energetica. C’è tempo fino al prossimo 30 luglio per partecipare, mentre la premiazione avverrà nel mese di dicembre a Milano.

I primi classificati di ogni categoria potranno utilizzare il logo del Premio Innovazione 2021 e riceveranno un premio in denaro di 3 mila euro. Nell’edizione di quest’anno verrà conferito anche un “Premio speciale Groupama Assicurazioni”, costituito da una copertura assicurativa studiata “ad hoc” per il settore di appartenenza dell’azienda vincitrice.

Il comitato scientifico di valutazione è composto da: Legambiente, Groupama Assicurazioni, Fondazione CARIPLO, Fondazione CON IL SUD, Fondazione SODALITAS, Fondazione UPS, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, CONAI, Kyoto Club, GREEN (Università Bocconi), Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali e Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, , Fondazione Global Compact Network Italia, RoGUILTLESSPLASTIC – Rossana Orlandi, ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), IED e CNR.

Il Premio è organizzato con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica